Новый наставник Вереса признался, какому коучу из АПЛ он симпатизирует

В разговоре с корреспондентом Sport.ua новый главный тренер ровенского клуба «Верес» Олег Шандрук рассказал, какие задачи ему придется решать следующей весной.

Также Шандрук рассказал, сумел ли он реализовать себя в качестве футболиста и признался, стиль какого тренера клуба АПЛ ему импонирует:

– Вы себя реализовали в роли футболиста?



– Грех сетовать. Единственное неприятное воспоминание только о том, что пришлось повесить бутсы на гвоздь из-за травмы в 30-летнем возрасте. Тогда защищал цвета луцкой «Волыни».

– А когда стали тренером, то какой футбол вам нравится, работой какого наставника увлекаетесь?

– Хочу, чтобы моя команда играла в футбол, где много вертикальных передач, чтобы была интенсивность, чтобы видел в глазах подопечных огонь и страсть.



Что касается тренера, которому симпатизирую, то это испанец Унаи Эмери. Он не боится вызовов, и где бы ни работал, всегда добивался больших побед.