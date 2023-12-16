Олег ШАНДРУК: «Лавриненко было сложно работать после легендарного Вирта»

12 декабря ровенский «Верес» уволил наставника Сергея Лавриненко.

В тот же день руководство клуба назначило нового главного тренера – 40-летнего специалиста Олега Шандрука.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua новый главный тренер ровенчан Олег Шандрук рассказал, какие задачи ему придется решать следующей весной:

– Оригинальным не буду, если скажу, что главное – сохранить «прописку» в элите украинского футбола. Даже если не удастся избежать стыковых поединков с одним из лидеров Первой лиги.

– На следующий день после своего увольнения Сергей Лавриненко отмечал, что для него отставка стала неожиданной. А что Вы скажете о своем предназначении?



– У меня ситуация была более прогнозируемой. Во-первых, мне уже приходилось в сезоне 2018-2019 годов возглавлять «Верес», во-вторых, в этом сезоне опекал молодежный состав (U-19) и в то же время был директором клубной Академии. Несколько моих подопечных из дубля успели даже дебютировать в основной команде. Как видите, я не был в «Вереске» посторонним человеком, знал какие взгляды придерживается клубное руководство в развитии футбольной инфраструктуры.

– Вас утвердили в должности главного тренера на заседании наблюдательного совета НК «Верес», но, пожалуй, перед этим у Вас был разговор с президентом клуба Иваном Надеиным?



– Конечно, после обмена мнениями Иван Алексеевич спросил, готов ли я к этому вызову? Я понял, что в «Вересе» на меня рассчитывают, что мне дают шанс. А я всегда дорожил доверием и теперь нужно сделать все, чтобы не подвести.

– Кстати, почему Вам предложили подписать 1,5-летний контракт?



– Я считаю, что для относительно молодого специалиста это – оптимальный вариант. Если докажу, что чужого места не занимаю, то соглашение будет пролонгировано. Никаких проблем.

– По вашему мнению, почему Сергею Лавриненко не удалось добиться успехов с «Вересом»?



– Ему было очень сложно работать после, без преувеличения, легендарного тренера в истории «Вереса» Юрия Вирта, которого болельщики очень любили. Тем не менее, именно под его руководством «Верес» пробился в УПЛ, затем спас от вылета. Так что каждое решение Лавриненко болельщики сравнивали с тем, как раньше поступал в похожей ситуации Вирт. Поверьте, такое психологическое давление выдержать было нелегко, особенно если учесть, что практически со старта «Верес» оказался среди аутсайдеров.

С моей стороны было бы не корректно комментировать, почему под руководством Лавриненко «Верес» чаще разочаровывал, хотя в селекционной работе ему шли навстречу. Возможно, хуже ожидаемого сыграли те футболисты, которых он приглашал, все же что-то конкретнее по этому поводу можно было сказать, если владеть информацией из середины коллектива. Я считаю, что Лавриненко – грамотный тренер и он очень хотел, чтобы «Верес» только побеждал.

– Выше отмечали, что уже находились у руля «Верес». Чем запомнился этот период?



– Ровенчане выступали во Второй лиге, мне раньше не приходилось работать на таком уровне. Прежде всего, это был большой опыт. И где-то была и моя заслуга в том, что когда после меня «Верес» возглавил Юрий Вирт, то клуб быстро прошел путь в клуб УПЛ.

– В свое время вы были известным футболистом, кто из тренеров сыграл заметную роль в вашем становлении?



– В «Шахтере-2» – Николай Федоренко, в киевском «Арсенале» – Александр Заваров, в одесском «Черноморце» – Виталий Шевченко и Семен Альтман. Пожалуй, это благодаря им я решил, что тоже буду тренером. Спасибо.

– Вы себя реализовали в роли футболиста?



– Грех сетовать. Единственное неприятное воспоминание только о том, пришлось повесить бутсы на гвоздь из-за травмы в 30-летнем возрасте. Тогда защищал цвета луцкой Волыни.

– А когда стали тренером, то какой футбол вам нравится, работой какого наставника увлекаетесь?

– Хочу, чтобы моя команда играла в футбол, где много вертикальных передач, чтобы была интенсивность, чтобы видел в глазах подопечных огонь и страсть.



Что касается тренера, которому симпатизирую, то это испанец Унаи Эмери. Он не боится вызовов и где бы ни работал всегда добивался больших побед.

– Вы вернулись к рулю «Вереса» в тревожное для него время, более того, работа кризисного менеджером далеко не всем по силам.



– Я очень хочу, чтобы «Верес» как можно скорее покинул зону вылета. Надеюсь, что те футболисты, которые будут играть под моим руководством, а я не скрываю, что без кадровых пертурбаций не обойдется, будут демонстрировать агрессивный стиль, заточенность на атаку и это обязательно принесет веские дивиденды. Поверьте, это не пустые слова.

– Тогда напоследок, какой у вас лозунг в жизни?



– Быть всегда мотивированным, – рассказал Шандрук.