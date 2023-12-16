Сегодня, 16 декабря, бразильский вундеркинд «Реала» Эндрик прибыл в Мадрид, где посетил тренировку команды и познакомился с игроками «королевского клуба».

17-летний бразилец встретился и с украинским стражем ворот «сливочных» Андреем Луниным. «Добро пожаловать», – написал украинец в своем инстаграме.

Напомним, в декабре прошлого года «Реал» объявил о трансфере Эндрика, который еще год продолжал играть за свой уже бывший клуб «Палмейрас». По слухам «Реал» заплатил за Эндрика 35 миллионов евро + 25 миллионов в виде бонусов.

ФОТО. «Добро пожаловать». Лунин встретился с бразильским вундеркиндом Реала