ФОТО. «Добро пожаловать». Лунин встретился с бразильским вундеркиндом Реала
17-летний Эндрик прибыл в Мадрид
Сегодня, 16 декабря, бразильский вундеркинд «Реала» Эндрик прибыл в Мадрид, где посетил тренировку команды и познакомился с игроками «королевского клуба».
17-летний бразилец встретился и с украинским стражем ворот «сливочных» Андреем Луниным. «Добро пожаловать», – написал украинец в своем инстаграме.
Напомним, в декабре прошлого года «Реал» объявил о трансфере Эндрика, который еще год продолжал играть за свой уже бывший клуб «Палмейрас». По слухам «Реал» заплатил за Эндрика 35 миллионов евро + 25 миллионов в виде бонусов.
ФОТО. «Добро пожаловать». Лунин встретился с бразильским вундеркиндом Реала
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