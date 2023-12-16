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Испания
16 декабря 2023, 21:41 | Обновлено 16 декабря 2023, 22:04
2716
5

ФОТО. «Добро пожаловать». Лунин встретился с бразильским вундеркиндом Реала

17-летний Эндрик прибыл в Мадрид

16 декабря 2023, 21:41 | Обновлено 16 декабря 2023, 22:04
2716
5
ФОТО. «Добро пожаловать». Лунин встретился с бразильским вундеркиндом Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Сегодня, 16 декабря, бразильский вундеркинд «Реала» Эндрик прибыл в Мадрид, где посетил тренировку команды и познакомился с игроками «королевского клуба».

17-летний бразилец встретился и с украинским стражем ворот «сливочных» Андреем Луниным. «Добро пожаловать», – написал украинец в своем инстаграме.

Напомним, в декабре прошлого года «Реал» объявил о трансфере Эндрика, который еще год продолжал играть за свой уже бывший клуб «Палмейрас». По слухам «Реал» заплатил за Эндрика 35 миллионов евро + 25 миллионов в виде бонусов.

ФОТО. «Добро пожаловать». Лунин встретился с бразильским вундеркиндом Реала

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Эндрик Реал Мадрид Андрей Лунин фото
Источник Sport.ua
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Octopus
Лунин возле него как супертяж )) 
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+1
KirTheKing
Лунин спрашивает у Ендрика: а ты кефир местный пробовал ??
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0
Serhii P.
Ендрік - Луніну: "Ти хто"? 
Ответить
-1
felz
Смотрит как на гавно
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-1
vazazh
Какой герой! Оно решает в Реале, приветствовать или послать. Само г..., которое постоянно посылают.. А выпендрежа, как у Преза клуба.
Ответить
-3
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