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Испания
16 декабря 2023, 20:04 |
4075
2

Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова

На Виктора сейчас охотятся топовые европейские клубы

16 декабря 2023, 20:04 |
4075
2
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine.  Виктор Цыганков

26-летний хавбек испанской «Жироны» Виктор Цыганков заинтересовал ряд топовых европейских команд.

По информации источника, бывший клуб Цыганкова киевское «Динамо» получит в случае его трансфера 50% от суммы до 20 миллионов евро и 30% от остатка суммы выше 20 миллионов евро. То есть, если «Жирона» продаст Виктора за 30 миллионов евро, то киевляне получат 10 миллионов из первых 20-ти и 3 из последних 10-ти – общая сумма для «сине-белых» составит 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что за Цыганковым следит мюнхенская «Бавария», каталонская «Барселона» и лондонский «Тоттенхэм».

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Виктор Цыганков Жирона трансферы Ла Лиги трансферы Динамо Киев
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Octopus
Судакова могли бы тоже в маленький амбициозный клуб продать из топ-3 чемпионатов задешево, на похожих условиях, но Ахметову бабла подавай побольше и главное сейчас, а на игрока пофиг.
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+5
avk2307
Норм. Побольше чем за 100 млн Додо, Тете и Соломона.
А все почему?
Да потому, что Витя и Довбик в принципе тоже - украинцы и подумали о клубе, который их воспитал.
А у бразильцев и израильтянина  родные совершенно другие клубы- не Шахтер. 
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+2
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