Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
На Виктора сейчас охотятся топовые европейские клубы
26-летний хавбек испанской «Жироны» Виктор Цыганков заинтересовал ряд топовых европейских команд.
По информации источника, бывший клуб Цыганкова киевское «Динамо» получит в случае его трансфера 50% от суммы до 20 миллионов евро и 30% от остатка суммы выше 20 миллионов евро. То есть, если «Жирона» продаст Виктора за 30 миллионов евро, то киевляне получат 10 миллионов из первых 20-ти и 3 из последних 10-ти – общая сумма для «сине-белых» составит 13 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что за Цыганковым следит мюнхенская «Бавария», каталонская «Барселона» и лондонский «Тоттенхэм».
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А все почему?
Да потому, что Витя и Довбик в принципе тоже - украинцы и подумали о клубе, который их воспитал.
А у бразильцев и израильтянина родные совершенно другие клубы- не Шахтер.