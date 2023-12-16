Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова

26-летний хавбек испанской «Жироны» Виктор Цыганков заинтересовал ряд топовых европейских команд.

По информации источника, бывший клуб Цыганкова киевское «Динамо» получит в случае его трансфера 50% от суммы до 20 миллионов евро и 30% от остатка суммы выше 20 миллионов евро. То есть, если «Жирона» продаст Виктора за 30 миллионов евро, то киевляне получат 10 миллионов из первых 20-ти и 3 из последних 10-ти – общая сумма для «сине-белых» составит 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что за Цыганковым следит мюнхенская «Бавария», каталонская «Барселона» и лондонский «Тоттенхэм».