Карпаты близки к трансферу одного из лучших форвардов боливийской лиги
Львовский клуб скоро может пополнить Дорни Ромеро
25-летний футболист боливийского клуба «Олвейс Реди» Дорни Ромеро в ближайшее время станет игроком львовских «Карпат».
По информации боливийского журналиста Сантьяго Росада, «Карпаты» к нападающему сборной Доминиканской республики не просто проявляют интерес, а в ближайшее время официально объявят о трансфере. «Львы» полностью выкупят права на нападающего.
В этом сезоне в боливийском первенстве Ромеро провел за свой клуб 31 матч и забил 24 гола.
Ранее стал известный клуб, который готовый выкупить Бабогло у «Карпат» за 1.5 млн евро.
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