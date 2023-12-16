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Украина. Первая лига
16 декабря 2023, 18:28 | Обновлено 16 декабря 2023, 18:51
1376
1

Карпаты близки к трансферу одного из лучших форвардов боливийской лиги

Львовский клуб скоро может пополнить Дорни Ромеро

16 декабря 2023, 18:28 | Обновлено 16 декабря 2023, 18:51
1376
1
Карпаты близки к трансферу одного из лучших форвардов боливийской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Дорни Ромеро

25-летний футболист боливийского клуба «Олвейс Реди» Дорни Ромеро в ближайшее время станет игроком львовских «Карпат».

По информации боливийского журналиста Сантьяго Росада, «Карпаты» к нападающему сборной Доминиканской республики не просто проявляют интерес, а в ближайшее время официально объявят о трансфере. «Львы» полностью выкупят права на нападающего.

В этом сезоне в боливийском первенстве Ромеро провел за свой клуб 31 матч и забил 24 гола.

Ранее стал известный клуб, который готовый выкупить Бабогло у «Карпат» за 1.5 млн евро.

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Карпаты Львов трансферы
Источник Twitter
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Комментарии 1
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dudigo78
1.73 зріст, ніколи не грав в чемпіонаті де на першому плані фізуха. Та його в перших турах розтопчуть, пожують і виплюнуть. Вже грав в Карпатах гном з Болівії з нульовим результатом
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