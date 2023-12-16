Карпаты близки к трансферу одного из лучших форвардов боливийской лиги

25-летний футболист боливийского клуба «Олвейс Реди» Дорни Ромеро в ближайшее время станет игроком львовских «Карпат».

По информации боливийского журналиста Сантьяго Росада, «Карпаты» к нападающему сборной Доминиканской республики не просто проявляют интерес, а в ближайшее время официально объявят о трансфере. «Львы» полностью выкупят права на нападающего.

В этом сезоне в боливийском первенстве Ромеро провел за свой клуб 31 матч и забил 24 гола.

Ранее стал известный клуб, который готовый выкупить Бабогло у «Карпат» за 1.5 млн евро.