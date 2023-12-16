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Украина. Премьер лига
16 декабря 2023, 17:44 | Обновлено 16 декабря 2023, 17:57
141
0

Виталий ВЕРНИДУБ: «Все игроки получат специальные индивидуальные программы»

Тренер «Кривбасса» – о планах на зимнюю паузу

16 декабря 2023, 17:44 | Обновлено 16 декабря 2023, 17:57
141
0
Виталий ВЕРНИДУБ: «Все игроки получат специальные индивидуальные программы»
ФК Кривбасс. Виталий Вернидуб

Ассистент главного тренера «Кривбасса» Виталий Вернидуб рассказал о планах команды на зимнее межсезонье:

«Надо проработать много материала за полгода выступлений «Кривбасса». Посмотреть все подробно, проанализировать, сделать выводы. Относительно проведения отпуска, то, конечно, футболист должен держать себя в эту паузу в тонусе. Все игроки получат специальные индивидуальные программы, по которым они будут работать.

Несколько дней все отдохнут, а затем приступают к тренировкам. Если после отпуска кто-то придет не в очень хорошем состоянии, то потом могут быть проблемы во время сборов. Все наши футболисты это хорошо понимают, поэтому со всей серьезностью подходят к этому вопросу. Даже во время отпуска команда хорошо поработает, чтобы быть готовой к зимним сборам, которые будут тяжелыми и важными».

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Источник ФК Кривбасс
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