Кривбасс проведет в Испании десять спаррингов. Известно, с кем сыграют

Как стало известно Sport.ua футболисты «Кривбасса» вернутся из отпуска 8 января 2024 года и после недельных тренировок в Кривом Роге отправятся на сбор в Испанию.

Заграничный этап подготовки продлится месяц и подопечные Юрия Вернидуба планируют провести десять контрольных матчей. Первые спарринг-партнеры уже определены: «Реал» (Мурсия, Испания), «Виборг» (Дания), «Пяст» (Польша).

По возвращении домой криворожцы будут целенаправленно готовиться к поединку 18-го тура чемпионата УПЛ по ЛНЗ, который состоится 24 февраля.

По информации нашего источника, кадровые изменения в «Кривбассе» будут, но конкретика появится в конце декабря.

«Кривбасс» возглавляет турнирную таблицу чемпионата УПЛ, набрав 34 очка.

Ранее мы сообщали, что во время общего собрания УПЛ участникам чемпионата предложили новый проект совместного телепула в рамках УПЛ ТВ.