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  4. Клубам предложили новый проект УПЛ ТВ. Динамо и Днепр-1 не голосовали
Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 19:54 |
1253
4

Клубам предложили новый проект УПЛ ТВ. Динамо и Днепр-1 не голосовали

Еще одна попытка создать телепул

12 декабря 2023, 19:54 |
1253
4
Клубам предложили новый проект УПЛ ТВ. Динамо и Днепр-1 не голосовали
УПЛ

Во время общих сборов УПЛ участникам чемпионата предложили новый проект общего телепула в рамках УПЛ ТВ.

Лига хочет создать телевизионный канал с международной дистрибуцией с помощью партнеров (например, DAZN или Сетанта).

В Украине УПЛ хочет показівать матчи и дополнительный контент на одном телевизионном канале, а также на своей OTT-платформе в интернете.

10 клубов уже проголосовали «за», однако Динамо, Днепр-1 и Заря не участвовали в голосовании, а Рух, Кривбасс и Минай воздержались.

УПЛ обещает клубам, что при участии всех 16 команд проект можно сделать самоокупаемым.

Сейчас большинство матчей УПЛ показывают в открытом доступе на различных платформах. Кроме того, ряд матчей показывает УПЛ ТВ, каналы группы 1+1 и каналы в Youtube.

Исполнительный директор УПЛ назвал провал в переговорах о телепуле главной неудачей нынешнего года.

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УПЛ-ТВ Украинская Премьер-лига Динамо Киев Днепр-1 Заря Луганск
Источник ТаТоТаке
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Mr Voevudskiy
Козломойские как обычно 
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-3
Лига конференций без динамо
Сепар  дед и бабка zporty(pavel.co.) и фаньтик ледибой в селе своем в лубенском районе не смогут посмотреть футбол  ,вот поэтому суркисы опзжисты  и против 
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-4
Лига конференций без динамо
Сепара клубам что опять не так ?с дедами и бабками в селе отмазки не пройдут 
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-4
Лига конференций без динамо
Клубы сепары все как всегда не голосовали   
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-4
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