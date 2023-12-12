Клубам предложили новый проект УПЛ ТВ. Динамо и Днепр-1 не голосовали
Еще одна попытка создать телепул
Во время общих сборов УПЛ участникам чемпионата предложили новый проект общего телепула в рамках УПЛ ТВ.
Лига хочет создать телевизионный канал с международной дистрибуцией с помощью партнеров (например, DAZN или Сетанта).
В Украине УПЛ хочет показівать матчи и дополнительный контент на одном телевизионном канале, а также на своей OTT-платформе в интернете.
10 клубов уже проголосовали «за», однако Динамо, Днепр-1 и Заря не участвовали в голосовании, а Рух, Кривбасс и Минай воздержались.
УПЛ обещает клубам, что при участии всех 16 команд проект можно сделать самоокупаемым.
Сейчас большинство матчей УПЛ показывают в открытом доступе на различных платформах. Кроме того, ряд матчей показывает УПЛ ТВ, каналы группы 1+1 и каналы в Youtube.
Исполнительный директор УПЛ назвал провал в переговорах о телепуле главной неудачей нынешнего года.
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