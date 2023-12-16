Мудрик и Ко устроили вечеринку после игры с Эвертоном. Тренер отреагировал

В матче 16-го тура АПЛ лондонский «Челси» проиграл на выезде «Эвертону» со счетом 0:2.

Игроки лондонского «Челси», включая украинского вингера Михаила Мудрика, устроили рождественскую вечеринку после матча. Наставник «синих» Маурисио Почеттино прокомментировал это событие.

«Я разрешил игрокам устроить эту вечеринку. Это часть процесса, чтобы игроки лучше узнали друг друга, чтобы в коллективе была хорошая атмосфера.

Такие события могут создать групповую динамику и повысить продуктивность. В течение недели эмоциональное состояние игроков было на высоте. Конечно, люди после поражения могут говорить разное, но это хорошо повлияло на команду», – сказал Почеттино.

«Челси» занимает 12-е место в АПЛ, имея 19 очков.