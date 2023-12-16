Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года

По информации испанских СМИ, ворота «Реала» в матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин.

Удачная игра Андрея Лунина в последних матчах удивила не только главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти, но и президента «королевского клуба» Флорентино Переса, желающего оставить украинского стража ворот в Мадриде до 2028 года, предложив ему новый долгосрочный контракт.

По официальным данным, действующий контракт Андрея Лунина с «Реалом» действует до лета 2024 года, но ранее в СМИ появлялась информация, что на самом деле соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25.