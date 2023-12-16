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  4. Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
Испания
16 декабря 2023, 16:38 | Обновлено 16 декабря 2023, 17:02
5673
2

Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года

Руководство «Реала» верит в украинского стража ворот

16 декабря 2023, 16:38 | Обновлено 16 декабря 2023, 17:02
5673
2
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации испанских СМИ, ворота «Реала» в матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин.

Удачная игра Андрея Лунина в последних матчах удивила не только главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти, но и президента «королевского клуба» Флорентино Переса, желающего оставить украинского стража ворот в Мадриде до 2028 года, предложив ему новый долгосрочный контракт.

По официальным данным, действующий контракт Андрея Лунина с «Реалом» действует до лета 2024 года, но ранее в СМИ появлялась информация, что на самом деле соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник El Nacional
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Комментарии 2
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TarasTaras94
Як не дивно то це скоріше погано, так він точно нікуди не піде і як тільки Куртуа відновиться то знову остаточна банка
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+4
Burevestnik
мабуть Луніна все влаштовує, це його особиста справа. 
він краще знає що йому треба.
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+2
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