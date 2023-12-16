Англия16 декабря 2023, 16:16 | Обновлено 16 декабря 2023, 16:36
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Забарный – в основе Борнмута на матч с Лутоном
Украинец снова выйдет на поле с первых минут
16 декабря 2023, 16:16 | Обновлено 16 декабря 2023, 16:36
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Сегодня, 16 декабря «Борнмут» Ильи Забарного в матче 17-го тура АПЛ дома примет одного из аутсайдеров чемпионата, «Лутон». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Украинский центральный защитник Илья Забарный снова выйдет в основе «Борнмута» на матч. Это уже 17-й матч для 21-летнего защитника сборной Украины в нынешнем сезоне АПЛ.
Состав «Борнмута»: Нето, Смит, Забарный, Сенези, Керкез, Кук, Кристи, Клюйверт, Семеньо, Соланке, Тавернье
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