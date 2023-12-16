Забарный – в основе Борнмута на матч с Лутоном

Сегодня, 16 декабря «Борнмут» Ильи Забарного в матче 17-го тура АПЛ дома примет одного из аутсайдеров чемпионата, «Лутон». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский центральный защитник Илья Забарный снова выйдет в основе «Борнмута» на матч. Это уже 17-й матч для 21-летнего защитника сборной Украины в нынешнем сезоне АПЛ.

Состав «Борнмута»: Нето, Смит, Забарный, Сенези, Керкез, Кук, Кристи, Клюйверт, Семеньо, Соланке, Тавернье