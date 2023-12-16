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  4. Забарный – в основе Борнмута на матч с Лутоном
Англия
16 декабря 2023, 16:16 | Обновлено 16 декабря 2023, 16:36
82
1

Забарный – в основе Борнмута на матч с Лутоном

Украинец снова выйдет на поле с первых минут

16 декабря 2023, 16:16 | Обновлено 16 декабря 2023, 16:36
82
1
Забарный – в основе Борнмута на матч с Лутоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сегодня, 16 декабря «Борнмут» Ильи Забарного в матче 17-го тура АПЛ дома примет одного из аутсайдеров чемпионата, «Лутон». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский центральный защитник Илья Забарный снова выйдет в основе «Борнмута» на матч. Это уже 17-й матч для 21-летнего защитника сборной Украины в нынешнем сезоне АПЛ.

Состав «Борнмута»: Нето, Смит, Забарный, Сенези, Керкез, Кук, Кристи, Клюйверт, Семеньо, Соланке, Тавернье

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Илья Забарный Борнмут Лутон Таун Английская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Serhii Babak
наче могло бути по іншому)
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