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Чемпионат Англии
Борнмут
16.12.2023 17:00 - : -
Лутон Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 декабря 2023, 16:30 | Обновлено 15 декабря 2023, 17:25
54
0

Борнмут – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 декабря в 17:00 поединок 17-го тура Английской Премьер-лиги

15 декабря 2023, 16:30 | Обновлено 15 декабря 2023, 17:25
54
0
Борнмут – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Борнмут

В субботу, 16 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Лутон Таун». Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

После 16 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «вишни» занимают 14 строчку с 19 очками, а «Лутон Таун» идет 18 с 9 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Борнмут – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Борнмут – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник Sport.ua
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