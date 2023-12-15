В субботу, 16 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Лутон Таун». Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».



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Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

После 16 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «вишни» занимают 14 строчку с 19 очками, а «Лутон Таун» идет 18 с 9 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Борнмут – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Борнмут – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция Смотреть трансляцию Трансляция матча В эфире

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