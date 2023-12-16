Названы лучшие турниры WTA в 2023 году

WTA объявила победителей премии 2023 WTA Tournament Awards.

Победители были выбраны игроками, которые отметили превосходную работу персонала и организации, преданных болельщиков и широкую поддержку спорта и его спортсменов.

Победители были разделены на три категории, отражающие различные уровни соревнований:

WTA 1000 – Индиан-Уэллс

WTA 500 – Чарльстон

WTA 250 – Клуж-Напока

Отметим, что BNP Paribas Open завоевал эту награду в рекордный 10-й раз подряд и в 14-й раз в целом.

Credit One Charleston Open второй год подряд признается турниром года WTA на уровне 500.

Transylvania Open, который проводится третий год, второй сезон подряд становится лучшим турниром года по версии WTA 250.