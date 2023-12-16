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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Кто выйдет – Лунин или Кепа? Я уже решил»
Испания
16 декабря 2023, 15:16 |
2936
3

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Кто выйдет – Лунин или Кепа? Я уже решил»

Главный тренер «Реала» – о выборе на вратарской позиции

16 декабря 2023, 15:16 |
2936
3
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Кто выйдет – Лунин или Кепа? Я уже решил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Завтра, 17 декабря «Реал» в 17-м туре Ла Лиги дома примет «Вильярреал». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, кто выйдет в основе его команды на матч с «Вильярреалом» на позиции голкипера:

«Кто выйдет в воротах – Лунин или Кепа? Я уже решил, но еще не говорил с ними. Я не хочу, чтобы они узнали об этом здесь, на пресс-конференции. Я сначала поговорю с ними. Не хочу, чтобы они узнали новости из прессы. Да, они заставляют меня сомневаться, ведь они оба очень сильны».

Ранее испанские СМИ сообщали о том, что с «Вильярреалом» сыграет Лунин.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Вильярреал Реал - Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Источник AS
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Комментарии 3
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🔱Avtoigor🔱
Пішов ти на ху й
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+2
Андрій
Хуєпа знову облажається 100%
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0
Jaime_Lannister
Кепа, от побачите.
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0
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