Карло АНЧЕЛОТТИ: «Кто выйдет – Лунин или Кепа? Я уже решил»
Главный тренер «Реала» – о выборе на вратарской позиции
Завтра, 17 декабря «Реал» в 17-м туре Ла Лиги дома примет «Вильярреал». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, кто выйдет в основе его команды на матч с «Вильярреалом» на позиции голкипера:
«Кто выйдет в воротах – Лунин или Кепа? Я уже решил, но еще не говорил с ними. Я не хочу, чтобы они узнали об этом здесь, на пресс-конференции. Я сначала поговорю с ними. Не хочу, чтобы они узнали новости из прессы. Да, они заставляют меня сомневаться, ведь они оба очень сильны».
Ранее испанские СМИ сообщали о том, что с «Вильярреалом» сыграет Лунин.
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