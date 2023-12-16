Валенсия хочет избавиться от Яремчука, Брюгге украинец тоже не нужен
Будущее украинского форварда весьма туманно
Украинский форвард Роман Яремчук практически со стопроцентной вероятностью покинет испанскую «Валенсию» нынешней зимой и вернется в «Брюгге», которому принадлежит контракт нашего соотечественника. Правда, в бельгийском клубе его также не особо ждут.
«Яремчук демонстрирует недостаточно в «Валенсии». Но мы должны оставаться интеллектуально корректными. Роман не был «планом А» для «летучих мышей» во время летнего трансферного окна. Долгое время «Валенсия» хотела приобрести других нападающих, а когда это им не удалось, то совет директоров поторопился и наспех подписал Яремчука. Это разочаровывает: он еще не доказал, что может приносить пользу.
Поэтому в январе Яремчук снова становится проблемой для Брюгге, где очень надеялись избавиться от его следующим летом после хорошего сезона в Валенсии. Теперь в «Брюгге» сделают все возможное, чтобы найти решение и этой зимой продать Романа куда-нибудь», – приводит слова журналиста Диего Рико издание Het Nieuwsblad.
Отметим, что в нынешнем сезоне Яремчук провел за «Валенсию» 12 матчей во всех турнирах (348 минут игрового времени) и забил 1 мяч.
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Замість того, аби вигризати собі місце. Ще повезе, якщо вони його в якусь Салернітану зможуть прилаштувати в нову оренду. Або доведеться сидіти на лавці в Брюгге. Чи ще краще - кудись до Сидорчука в дношний клуб Брюгге спіхнуть. А потім ще почнуть просити, аби Шахтар забрав назад.
Яремчук був дута зірка. Гент його просто намагався продати, тому під його статистику вся команда працювала. Аби більше наколотити. І всі передачки йшли. А в інших клубах ти працюєш на команду, а не команда на тебе. І не шукає ніхто Яремчука кожною передачею. І в збірній так само. Він напевно і сам не розуміє, як так сталося що в Генті все виходило, і тут три інші клуби і не виходить.