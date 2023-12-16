Италия16 декабря 2023, 12:50 |
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Неожиданный вариант. Президент Наполи выбрал нового тренера команды
Раффаэле Палладино может покинуть «Монцу»
16 декабря 2023, 12:50 |
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уже занят поиском нового главного тренера команды на лето 2024 года. Вальтера Маццарри, который недавно заменил Руди Гарсию, он рассматривает только как временный вариант до конца сезона.
По информации итальянских СМИ, Де Лаурентису очень нравится кандидатура главного тренера «Монцы» Раффаэле Палладино. 39-летний специалист работает с командой с сентября 2022 года, до этого работал с молодежными командами «Монцы».
Ранее «Наполи» согласовал новый контракт с Виктором Осимхеном.
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