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  4. Андрей Шевченко первым поздравил сборную Италии с выходом на Евро-2024
Чемпионат Европы
16 декабря 2023, 10:52 | Обновлено 16 декабря 2023, 10:59
806
1

Андрей Шевченко первым поздравил сборную Италии с выходом на Евро-2024

Об этом рассказал президент Федерации футбола Италии

16 декабря 2023, 10:52 | Обновлено 16 декабря 2023, 10:59
806
1
Андрей Шевченко первым поздравил сборную Италии с выходом на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина ответил на вопрос журналиста о том, что Италия после неназначенного пенальти в матче отбора на Евро-2024 против Украины (0:0) стала для украинцев еще большим врагом, чем россияне.

«Вы шутите? Андрей Шевченко первым нас поздравил с выходом на Евро! Это наш большой друг и он ценит то, что наша федерация делает для украинского народа. Мы заслужили выход на Евро-2024 и я считаю, что сведение всего нашего выступления в квалификации к одному эпизоду с пенальти кажется мне чистым мазохизмом», – сказал Гравина.

Ранее УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в матче с Италией.

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сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Андрей Шевченко Габриэле Гравина Украина - Италия
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Комментарии 1
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andre_lui
Сподіваємось в чвертьфіналі побачимось. Є ще боржок за ЧС, не кажучи вже за кваліфікацію. Але це поки що виглядає здебільшого як мрії...
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