Андрей Шевченко первым поздравил сборную Италии с выходом на Евро-2024
Об этом рассказал президент Федерации футбола Италии
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина ответил на вопрос журналиста о том, что Италия после неназначенного пенальти в матче отбора на Евро-2024 против Украины (0:0) стала для украинцев еще большим врагом, чем россияне.
«Вы шутите? Андрей Шевченко первым нас поздравил с выходом на Евро! Это наш большой друг и он ценит то, что наша федерация делает для украинского народа. Мы заслужили выход на Евро-2024 и я считаю, что сведение всего нашего выступления в квалификации к одному эпизоду с пенальти кажется мне чистым мазохизмом», – сказал Гравина.
Ранее УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в матче с Италией.
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