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  4. Топ-клубы открыли охоту на лидера Жироны. В нем заинтересован Гвардиола
Англия
16 декабря 2023, 09:17 |
2520
0

Топ-клубы открыли охоту на лидера Жироны. В нем заинтересован Гвардиола

Мигель Гутьеррес зимой может сменить клубную прописку

16 декабря 2023, 09:17 |
2520
0
Топ-клубы открыли охоту на лидера Жироны. В нем заинтересован Гвардиола
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигель Гутьеррес

22-летний левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес заинтересовал ряд топовых команд, которые хотят приобрести испанца уже зимой.

По информации Fichajes, в приобретении Гутьерреса лично заинтересован главный тренер Манчестеры Сити Джузеп Гвардиола.

До недавнего времени главным фаворитом на игрока считался «Реал», но «сливочные» в последние дни переключились на кандидатуру Альфонсо Дэвиса из «Бавария». Учитывая факт, что большей частью акций жиронцев владеет тот же инвестиционный фонд, что и «Ман Сити» – в «горожан» не должно возникнуть проблем с покупкой Гутьерреса.

Ранее сообщалось, что к Гутьерресу проявляет интерес лондонский «Арсенал».

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Мигель Гутьеррес Манчестер Сити Жирона Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Источник Fichajes.com
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