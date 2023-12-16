Топ-клубы открыли охоту на лидера Жироны. В нем заинтересован Гвардиола

22-летний левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес заинтересовал ряд топовых команд, которые хотят приобрести испанца уже зимой.

По информации Fichajes, в приобретении Гутьерреса лично заинтересован главный тренер Манчестеры Сити Джузеп Гвардиола.

До недавнего времени главным фаворитом на игрока считался «Реал», но «сливочные» в последние дни переключились на кандидатуру Альфонсо Дэвиса из «Бавария». Учитывая факт, что большей частью акций жиронцев владеет тот же инвестиционный фонд, что и «Ман Сити» – в «горожан» не должно возникнуть проблем с покупкой Гутьерреса.

Ранее сообщалось, что к Гутьерресу проявляет интерес лондонский «Арсенал».