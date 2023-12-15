Арсенал интересуется игроком Жироны. При чем здесь Зинченко?
Мигель Гутьеррес стал целью еще одного топ-клуба
Лондонский «Арсенал» серьезно оценивает возможность подписания левого защитника каталонской «Жироны» Мигеля Гутьерреса, сообщает испанское издание Fichajes.
По информации источника, «канониры» считают, что 22-летний футболист имеет потенциал составить мощную конкуренцию Александру Зинченко. Это поможет снизить нагрузку на травматичного украинца и эффективно распределять его игровое время.
При этом журналисты отмечают, что «Жирона» не желает отпускать своего игрока зимой. Ранее сообщалось, что за ним также следят «Манчестер Сити» и «Бавария».
В этом сезоне Мигель Гутьеррес провел 15 матчей в чемпионате Испании, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
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