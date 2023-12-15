Арсенал интересуется игроком Жироны. При чем здесь Зинченко?

Лондонский «Арсенал» серьезно оценивает возможность подписания левого защитника каталонской «Жироны» Мигеля Гутьерреса, сообщает испанское издание Fichajes.

По информации источника, «канониры» считают, что 22-летний футболист имеет потенциал составить мощную конкуренцию Александру Зинченко. Это поможет снизить нагрузку на травматичного украинца и эффективно распределять его игровое время.

При этом журналисты отмечают, что «Жирона» не желает отпускать своего игрока зимой. Ранее сообщалось, что за ним также следят «Манчестер Сити» и «Бавария».

В этом сезоне Мигель Гутьеррес провел 15 матчей в чемпионате Испании, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.