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  4. Арсенал интересуется игроком Жироны. При чем здесь Зинченко?
Англия
15 декабря 2023, 15:42 |
712
2

Арсенал интересуется игроком Жироны. При чем здесь Зинченко?

Мигель Гутьеррес стал целью еще одного топ-клуба

15 декабря 2023, 15:42 |
712
2
Арсенал интересуется игроком Жироны. При чем здесь Зинченко?
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» серьезно оценивает возможность подписания левого защитника каталонской «Жироны» Мигеля Гутьерреса, сообщает испанское издание Fichajes.

По информации источника, «канониры» считают, что 22-летний футболист имеет потенциал составить мощную конкуренцию Александру Зинченко. Это поможет снизить нагрузку на травматичного украинца и эффективно распределять его игровое время.

При этом журналисты отмечают, что «Жирона» не желает отпускать своего игрока зимой. Ранее сообщалось, что за ним также следят «Манчестер Сити» и «Бавария».

В этом сезоне Мигель Гутьеррес провел 15 матчей в чемпионате Испании, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

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Мигель Гутьеррес Александр Зинченко Арсенал Лондон Жирона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Fichajes.net
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Комментарии 2
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Tasha19
Враховуючи, що Жирона належить City Football Group, то далеко не факт, що вони будуть тепер продавати гравців Арсеналу
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0
Умник
Если он перейдет Зине надо уходить.
Он на 2 головы сильнее. Особенно в скорости.
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-2
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