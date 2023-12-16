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Молодежные турниры
16 декабря 2023, 06:31 | Обновлено 16 декабря 2023, 06:45
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Динамо, Днепр-1, Шахтер. Кто ушел на зимнюю паузу лидером УПЛ U-19?

Лидером турнира является киевское Динамо U-19, набравшее 39 очков

16 декабря 2023, 06:31 | Обновлено 16 декабря 2023, 06:45
460
0
Динамо, Днепр-1, Шахтер. Кто ушел на зимнюю паузу лидером УПЛ U-19?
ФК Динамо Киев U-19

Завершилась первая часть чемпионата Украины по футболу U-19.

16 команд ушли на зимнюю паузу, сыграв 17 туров из 30.

Лидерами турнира U-18 являются: Динамо Киев (39 очков), Днепр-1 (38), Шахтер (37 и две игры в запасе).

Далее идут: Рух (33), Александрия (30), Полесье и Колос (по 27).

Аутсайдеры: ЛНЗ Черкассы (11), Металлист 1925 (10).

Чемпионат Украины по футболу U-19

Турнирная таблица после 17 туров

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Источник Sport.ua
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