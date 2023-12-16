Молодежные турниры16 декабря 2023, 06:31 | Обновлено 16 декабря 2023, 06:45
460
0
Динамо, Днепр-1, Шахтер. Кто ушел на зимнюю паузу лидером УПЛ U-19?
Лидером турнира является киевское Динамо U-19, набравшее 39 очков
16 декабря 2023, 06:31 | Обновлено 16 декабря 2023, 06:45
460
0
Завершилась первая часть чемпионата Украины по футболу U-19.
16 команд ушли на зимнюю паузу, сыграв 17 туров из 30.
Лидерами турнира U-18 являются: Динамо Киев (39 очков), Днепр-1 (38), Шахтер (37 и две игры в запасе).
Далее идут: Рух (33), Александрия (30), Полесье и Колос (по 27).
Аутсайдеры: ЛНЗ Черкассы (11), Металлист 1925 (10).
Чемпионат Украины по футболу U-19
Турнирная таблица после 17 туров
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 декабря 2023, 15:10 29
Бывший игрок «Динамо» не понимает политику клуба
Футбол | 15 декабря 2023, 06:23 68
В число возможных оппонентов вошли «Фрайбург», «Марсель», «Спарта»
Футбол | 15.12.2023, 19:03
Футбол | 16.12.2023, 01:59
Футбол | 15.12.2023, 22:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.12.2023, 20:23
15.12.2023, 11:53
15.12.2023, 09:18 36
14.12.2023, 01:00 5
14.12.2023, 00:05
14.12.2023, 15:11 40
15.12.2023, 19:01 13
14.12.2023, 00:15 5