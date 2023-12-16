ФОТО. Главное событие недели. Как Порту и Шахтер забили 8 мячей
Команды встречались в Порту на стадионе Драгау, хозяева поля победили 5:3
13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде проиграл португальскому Порту (3:5).
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Команды встречались в Порту на стадионе Драгау. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна была только победа.
Обе команды устроили голевую феерию. Хозяева поля забили 5 голов, на что горняки ответили тремя. Шахтер занял 3-е место в группе и сыграет весной в Лиге Европы.
Лига чемпионов. 6-й тур, 13 декабря
Порту (Португалия) – Шахтер (Украина) – 5:3
Гол: Галено, 9, 43, Тареми, 62, Пепе, 76, Консейсау, 82 – Сикан, 30, Эуштакиу, 72 (автогол), Эгиналду, 88
Положение: Барселона (12 очков), Порту (12), Шахтер (9), Антверпен (3).
ФОТО. Главное событие недели. Как Порту и Шахтер забили 8 мячей
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