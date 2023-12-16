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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
15.12.2023 22:00 – FT 0 : 2
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 декабря 2023, 03:23 | Обновлено 16 декабря 2023, 03:59
24
0

Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 17-го тура чемпионата Англии

16 декабря 2023, 03:23 | Обновлено 16 декабря 2023, 03:59
24
0
Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 0:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.

На 45+2 минуте форвард гостей Ришарлисон открыл счет. А во втором тайме, на 65-й минуте, перевес шпор удвоил хавбек «Тоттенхэма» Деян Кулушевски.

«Тоттенхэм» входит в топ-5 АПЛ (33 очка), «Ноттингем Форест» идет на 16-й позиции (14 очков).

Английская Премьер-лига. 17-й тур, 15 декабря

Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 0:2

Голы: Ришарлисон, 45+2, Кулушевски, 65

Видео голов и обзор матча

События матча

70’
Ив Биссума (Тоттенхэм) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
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Тоттенхэм Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Ришарлисон Деян Кулушевски
Источник Sport.ua
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