Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 0:2. Видео голов и обзор матча
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В матче 17-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.
На 45+2 минуте форвард гостей Ришарлисон открыл счет. А во втором тайме, на 65-й минуте, перевес шпор удвоил хавбек «Тоттенхэма» Деян Кулушевски.
«Тоттенхэм» входит в топ-5 АПЛ (33 очка), «Ноттингем Форест» идет на 16-й позиции (14 очков).
Английская Премьер-лига. 17-й тур, 15 декабря
Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 0:2
Голы: Ришарлисон, 45+2, Кулушевски, 65
Видео голов и обзор матча
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