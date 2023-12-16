В матче 17-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.

На 45+2 минуте форвард гостей Ришарлисон открыл счет. А во втором тайме, на 65-й минуте, перевес шпор удвоил хавбек «Тоттенхэма» Деян Кулушевски.

«Тоттенхэм» входит в топ-5 АПЛ (33 очка), «Ноттингем Форест» идет на 16-й позиции (14 очков).

Английская Премьер-лига. 17-й тур, 15 декабря

Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 0:2

Голы: Ришарлисон, 45+2, Кулушевски, 65

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