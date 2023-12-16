АПЛ. Тоттенхэм уверенно справился с Ноттингем Форест

17-й тур АПЛ открывал матч между «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэмом». «Шпоры» после серии из пяти матчей без побед выиграли второй матч подряд. С 70-й минуты «Шпоры» играли в меньшинстве после удаления Ива Биссума.

«Тоттенхэм» набрал 33 очка и остается пятым в турнирной таблице. «Ноттингем Форест» остается 16-м с 14 очками в активе.

АПЛ. 17-й тур

Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 0:2

Голы: Ришарлисон 45+2, Кулусевски 65

Удаление: Биссума (Тоттенхэм) 70

Турнирная таблица АПЛ