15.12.2023 22:00 – FT 0 : 2
Англия16 декабря 2023, 00:04 | Обновлено 16 декабря 2023, 00:07
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АПЛ. Тоттенхэм уверенно справился с Ноттингем Форест
«Шпоры» одержали вторую победу подряд
16 декабря 2023, 00:04 | Обновлено 16 декабря 2023, 00:07
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17-й тур АПЛ открывал матч между «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэмом». «Шпоры» после серии из пяти матчей без побед выиграли второй матч подряд. С 70-й минуты «Шпоры» играли в меньшинстве после удаления Ива Биссума.
«Тоттенхэм» набрал 33 очка и остается пятым в турнирной таблице. «Ноттингем Форест» остается 16-м с 14 очками в активе.
АПЛ. 17-й тур
Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 0:2
Голы: Ришарлисон 45+2, Кулусевски 65
Удаление: Биссума (Тоттенхэм) 70
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Комментарии 3
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во втором тайме казалось Тотнем дрогнул, хозяева давили и имели шансы. Но тут двойная ощибка вратаря и второй гол закрыл матч.
Показать Скрыть 1 ответ
Не так що б впевнено,сумбурна гра прямо *кость в кость*купа жовтих червона,у Тотема кажись чорна полоса (5матчей)змінилась на білу(пока 2матча)як за широка буде,побачимо.10ка в Фореста гравець достойний.
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