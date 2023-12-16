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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
15.12.2023 22:00 – FT 0 : 2
Тоттенхэм
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Англия
16 декабря 2023, 00:04 | Обновлено 16 декабря 2023, 00:07
114
3

АПЛ. Тоттенхэм уверенно справился с Ноттингем Форест

«Шпоры» одержали вторую победу подряд

16 декабря 2023, 00:04 | Обновлено 16 декабря 2023, 00:07
114
3
АПЛ. Тоттенхэм уверенно справился с Ноттингем Форест
ФК Тоттенхэм

17-й тур АПЛ открывал матч между «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэмом». «Шпоры» после серии из пяти матчей без побед выиграли второй матч подряд. С 70-й минуты «Шпоры» играли в меньшинстве после удаления Ива Биссума.

«Тоттенхэм» набрал 33 очка и остается пятым в турнирной таблице. «Ноттингем Форест» остается 16-м с 14 очками в активе.

АПЛ. 17-й тур

Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 0:2
Голы: Ришарлисон 45+2, Кулусевски 65
Удаление: Биссума (Тоттенхэм) 70

Турнирная таблица АПЛ

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Тоттенхэм Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Gargantua
во втором тайме казалось Тотнем дрогнул, хозяева давили и имели шансы. Но тут двойная ощибка вратаря и второй гол закрыл матч.
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pol-55
Не так що б впевнено,сумбурна гра прямо *кость в кость*купа жовтих  червона,у Тотема кажись чорна полоса (5матчей)змінилась на білу(пока 2матча)як за широка буде,побачимо.10ка в Фореста гравець достойний.
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