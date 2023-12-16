САПРОНОВ: «Задача-минимум – финишировать в группе на третьем месте»
Главный тренер сборной Украины WU-17 рассказал о планах команды
Главный тренер девичьей сборной Украины WU-17 Сергей Сапронов рассказал, на что рассчитывают его подопечные во втором раунде отбора Евро-2024 WU-17, в котором сине-желтые по результатам жеребьевки попали в группу А5, где сыграют с Испанией, Нидерландами и Турцией.
– По предварительной информации, мини-турнир в нашей группе в середине марта будущего года будут принимать Нидерланды. На мой взгляд, именно хозяйки и испанки будут фаворитами. Остальные две сборные Украины и Турции поспорят за третье место, которое позволит остаться в Лиге А.
– Начали сбор информации о соперницах?
– С этим проблем быть не должно. Те же турчанки в феврале обязательно будут участвовать в контрольных матчах.
– А когда ваши подопечные соберутся вместе?
– Сложно сказать, скорее всего мы ограничимся трехдневным сбором в Нидерландах в марте, непосредственно перед началом второго раунда отбора.
– Какие позиции в девичьей сборной еще вызывают беспокойство?
– Скелет сборной, а это 12–13 футболисток, удалось сохранить, остальные еще будем подбирать. В усилении требуется каждая позиция.
– На легионерок рассчитываете?
– Да, на ведущих ролях в команде находятся Алессия Осипчук из итальянской «Аталанты» и Анастасия Мигаль из венгерского ДВТК. Недавно мне посоветовали обратить внимание на нашу юную землячку, выступающую в Финляндии. На следующей неделе начнем собирать информацию о ней.
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