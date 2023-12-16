Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из лучших в Дженоа. Названа оценка Малиновского за матч с Ювентусом
Италия
16 декабря 2023, 00:46 | Обновлено 16 декабря 2023, 00:56
372
0

Один из лучших в Дженоа. Названа оценка Малиновского за матч с Ювентусом

Игра завершилась со счетом 1:1, Руслан отыграл весь поединок

16 декабря 2023, 00:46 | Обновлено 16 декабря 2023, 00:56
372
0
Один из лучших в Дженоа. Названа оценка Малиновского за матч с Ювентусом
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

15 декабря состоялся матч 16-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Ювентус». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский футболист «грифонов» Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

На 90-й украинец получил желтую карточку.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Малиновскому оценку в 6.6 баллов. Такой показатель Руслана является четвертым лучшим в составе «Дженоа» наравне с Жуниором Мессиасом.

Лучшим игроком матча стал форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза, который отметился голом.

Оценки WhoScored за матч Дженоа – Ювентус – 1:1

По теме:
Дженоа – Ювентус – 1:1. Ничья для Малиновского. Видео голов и обзор матча
Серия А. Дженоа отобрала очки у Ювентуса, Малиновский отыграл весь матч
WhoScored: Миколенко в топ-3 лучших фланговых защитников АПЛ
Руслан Малиновский Жуниор Мессиас Федерико Кьеза лучший игрок WhoScored Дженоа Ювентус Дженоа - Ювентус
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
Футбол | 15 декабря 2023, 19:03 6
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона

Это случилось: жиронцы – второй фаворит на чемпионство в Испании!

ВИДЕО. Булеца сделал ассист за Заглембе в матче чемпионата Польши
Футбол | 15 декабря 2023, 23:23 0
ВИДЕО. Булеца сделал ассист за Заглембе в матче чемпионата Польши
ВИДЕО. Булеца сделал ассист за Заглембе в матче чемпионата Польши

Украинский хавбек отдал голевую передачу на партнера Хуана Муньоса

Снова камбэк. Украина U-20 обыграла Хорватию в матче молодежного ЧМ
Хоккей | 15.12.2023, 19:01
Снова камбэк. Украина U-20 обыграла Хорватию в матче молодежного ЧМ
Снова камбэк. Украина U-20 обыграла Хорватию в матче молодежного ЧМ
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Другие виды | 15.12.2023, 11:53
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ВИДЕО. Илья Забарный подсказкой помог Борнмуту забить гол в ворота МЮ
Футбол | 15.12.2023, 20:14
ВИДЕО. Илья Забарный подсказкой помог Борнмуту забить гол в ворота МЮ
ВИДЕО. Илья Забарный подсказкой помог Борнмуту забить гол в ворота МЮ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
14.12.2023, 11:37 35
Футбол
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
14.12.2023, 13:53 4
Футбол
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
15.12.2023, 09:18 36
Футбол
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
14.12.2023, 00:05
Футбол
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
14.12.2023, 15:11 40
Футбол
Шахтер вернулся к варианту с Кевином. Предлагает 7+3 миллионов евро
Шахтер вернулся к варианту с Кевином. Предлагает 7+3 миллионов евро
14.12.2023, 11:55 7
Футбол
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
14.12.2023, 00:15 5
Футбол
Экс-игрок сборной Англии назвал Зинченко единственной слабостью Арсенала
Экс-игрок сборной Англии назвал Зинченко единственной слабостью Арсенала
14.12.2023, 19:26 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем