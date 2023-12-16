Один из лучших в Дженоа. Названа оценка Малиновского за матч с Ювентусом
Игра завершилась со счетом 1:1, Руслан отыграл весь поединок
15 декабря состоялся матч 16-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Ювентус». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский футболист «грифонов» Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
На 90-й украинец получил желтую карточку.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Малиновскому оценку в 6.6 баллов. Такой показатель Руслана является четвертым лучшим в составе «Дженоа» наравне с Жуниором Мессиасом.
Лучшим игроком матча стал форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза, который отметился голом.
Оценки WhoScored за матч Дженоа – Ювентус – 1:1
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