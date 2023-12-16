ВИДЕО. Лион на выезде обыграл Монако и ушел с последнего места Лиги 1

В матче 16-го тура чемпионата Франции «Монако» дома проиграл «Лиону» со счетом 0:1.

Единственный гол на 85-й минуте забил форвард гостей Джеффиньо.

«Лион» выиграл третий матч в сезоне и ушел с последнего 18-го места в Лиге 1, заняв 16-ю позицию (13 очков).

«Монако» идет 3-м месте с 30 баллами, впереди – ПСЖ (36) и Ницца (32).

Лига 1. 16-й тур, 15 декабря

Монако – Лион – 0:1

Гол: Джеффиньо, 85

Видео гола и обзор матча