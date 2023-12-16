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Монако
15.12.2023 22:00 – FT 0 : 1
Лион
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Франция
16 декабря 2023, 02:43 | Обновлено 16 декабря 2023, 03:01
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0

ВИДЕО. Лион на выезде обыграл Монако и ушел с последнего места Лиги 1

Единственный гол на 85-й минуте забил форвард гостей Джеффиньо

16 декабря 2023, 02:43 | Обновлено 16 декабря 2023, 03:01
70
0
ВИДЕО. Лион на выезде обыграл Монако и ушел с последнего места Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 16-го тура чемпионата Франции «Монако» дома проиграл «Лиону» со счетом 0:1.

Единственный гол на 85-й минуте забил форвард гостей Джеффиньо.

«Лион» выиграл третий матч в сезоне и ушел с последнего 18-го места в Лиге 1, заняв 16-ю позицию (13 очков).

«Монако» идет 3-м месте с 30 баллами, впереди – ПСЖ (36) и Ницца (32).

Лига 1. 16-й тур, 15 декабря

Монако – Лион – 0:1

Гол: Джеффиньо, 85

Видео гола и обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Жеффиньо (Лион).
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чемпионат Франции по футболу Монако Лион Лига 1 (Франция) видео голов и обзор Джеффиньо
Источник Sport.ua
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