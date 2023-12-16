Франция16 декабря 2023, 02:43 | Обновлено 16 декабря 2023, 03:01
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ВИДЕО. Лион на выезде обыграл Монако и ушел с последнего места Лиги 1
Единственный гол на 85-й минуте забил форвард гостей Джеффиньо
16 декабря 2023, 02:43 | Обновлено 16 декабря 2023, 03:01
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В матче 16-го тура чемпионата Франции «Монако» дома проиграл «Лиону» со счетом 0:1.
Единственный гол на 85-й минуте забил форвард гостей Джеффиньо.
«Лион» выиграл третий матч в сезоне и ушел с последнего 18-го места в Лиге 1, заняв 16-ю позицию (13 очков).
«Монако» идет 3-м месте с 30 баллами, впереди – ПСЖ (36) и Ницца (32).
Лига 1. 16-й тур, 15 декабря
Монако – Лион – 0:1
Гол: Джеффиньо, 85
Видео гола и обзор матча
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Жеффиньо (Лион).
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