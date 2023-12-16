Судья отменил удаление. Боруссия М и Вердер сыграли в боевую ничью

В матче 15-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Менхенгладбах и «Вердер» сыграли вничью (2:2).

У хозяев поля дубль оформил Рокко Райц, а у гостей отличились Рафаэль Сантос Борре и Марвин Дукш.

На 90+2-й минуте хавбек «Боруссии» Кристоф Крамер увидел перед собой красную карточку за грубый фол.

Главный арбитр Феликс Цвайер воспользовался VAR, после чего изменил свое решение: желтая карточка вместо красной.

«Боруссия» М занимает 9-е место (17 очков), «Вердер» идет на 12-й позиции (15 баллов).

Бундеслига. 15-й тур, 15 декабря

Боруссия Менхенгладбах – Вердер – 2:2

Голы: Райц, 45, 49 – Борре, 7, Дукш, 76

Видеообзор матча