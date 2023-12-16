Судья отменил удаление. Боруссия М и Вердер сыграли в боевую ничью
В матче Бундеслиги в воротах команд побывали по два мяча
В матче 15-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Менхенгладбах и «Вердер» сыграли вничью (2:2).
У хозяев поля дубль оформил Рокко Райц, а у гостей отличились Рафаэль Сантос Борре и Марвин Дукш.
На 90+2-й минуте хавбек «Боруссии» Кристоф Крамер увидел перед собой красную карточку за грубый фол.
Главный арбитр Феликс Цвайер воспользовался VAR, после чего изменил свое решение: желтая карточка вместо красной.
«Боруссия» М занимает 9-е место (17 очков), «Вердер» идет на 12-й позиции (15 баллов).
Бундеслига. 15-й тур, 15 декабря
Боруссия Менхенгладбах – Вердер – 2:2
Голы: Райц, 45, 49 – Борре, 7, Дукш, 76
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