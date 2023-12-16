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Чемпионат Германии
Боруссия М
15.12.2023 21:30 – FT 2 : 2
Вердер
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Германия
16 декабря 2023, 01:59 | Обновлено 16 декабря 2023, 02:23
28
0

Судья отменил удаление. Боруссия М и Вердер сыграли в боевую ничью

В матче Бундеслиги в воротах команд побывали по два мяча

16 декабря 2023, 01:59 | Обновлено 16 декабря 2023, 02:23
28
0
Судья отменил удаление. Боруссия М и Вердер сыграли в боевую ничью
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 15-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Менхенгладбах и «Вердер» сыграли вничью (2:2).

У хозяев поля дубль оформил Рокко Райц, а у гостей отличились Рафаэль Сантос Борре и Марвин Дукш.

На 90+2-й минуте хавбек «Боруссии» Кристоф Крамер увидел перед собой красную карточку за грубый фол.

Главный арбитр Феликс Цвайер воспользовался VAR, после чего изменил свое решение: желтая карточка вместо красной.

«Боруссия» М занимает 9-е место (17 очков), «Вердер» идет на 12-й позиции (15 баллов).

Бундеслига. 15-й тур, 15 декабря

Боруссия Менхенгладбах – Вердер – 2:2

Голы: Райц, 45, 49 – Борре, 7, Дукш, 76

Видеообзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Марвин Дукш (Вердер).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Рокко Райц (Боруссия М).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Рокко Райц (Боруссия М).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Сантос Борре (Вердер).
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Источник Sport.ua
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