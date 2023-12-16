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Чемпионат Испании
Осасуна
15.12.2023 22:00 – FT 1 : 0
Райо Вальекано
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Испания
16 декабря 2023, 01:15 | Обновлено 16 декабря 2023, 01:38
57
0

ВИДЕО. Осасуна обыграла Райо Вальекано с голом на 90+5 минуте

Победный мяч для хозяев поля забил Рауль Гарсия

16 декабря 2023, 01:15 | Обновлено 16 декабря 2023, 01:38
57
0
ВИДЕО. Осасуна обыграла Райо Вальекано с голом на 90+5 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 17-го тура Ла Лиги «Осасуна» обыграла «Райо Вальекано» со счетом 1:0.

Победный мяч для хозяев поля забил Рауль Гарсия на 90+5 минуте.

В итоге «Осасуна» завершила свою 6-матчевую серию без побед.

«Осасуна» занимает 12-ю позицию (19 очков). «Райо Вальекано» входит в топ-10 (20 очков).

Ла Лига. 17-й тур, 15 декабря

Осасуна – Райо Вальекано – 1:0

Гол: Рауль Гарсия, 90+5

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Гарсия (Осасуна).
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Райо Вальекано Осасуна видео голов и обзор Рауль Гарсия
Источник Sport.ua
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