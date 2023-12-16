15.12.2023 22:00 – FT 1 : 0
Испания16 декабря 2023, 01:15 | Обновлено 16 декабря 2023, 01:38
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ВИДЕО. Осасуна обыграла Райо Вальекано с голом на 90+5 минуте
Победный мяч для хозяев поля забил Рауль Гарсия
16 декабря 2023, 01:15 | Обновлено 16 декабря 2023, 01:38
57
0
В матче 17-го тура Ла Лиги «Осасуна» обыграла «Райо Вальекано» со счетом 1:0.
Победный мяч для хозяев поля забил Рауль Гарсия на 90+5 минуте.
В итоге «Осасуна» завершила свою 6-матчевую серию без побед.
«Осасуна» занимает 12-ю позицию (19 очков). «Райо Вальекано» входит в топ-10 (20 очков).
Ла Лига. 17-й тур, 15 декабря
Осасуна – Райо Вальекано – 1:0
Гол: Рауль Гарсия, 90+5
Видеообзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Гарсия (Осасуна).
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