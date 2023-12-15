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Чемпионат Польши
Заглембе Л
15.12.2023 21:30 1 : 2
Шлёнск
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Польша
15 декабря 2023, 23:23 | Обновлено 15 декабря 2023, 23:32
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ВИДЕО. Булеца сделал ассист за Заглембе в матче чемпионата Польши

Украинский хавбек отдал голевую передачу на партнера Хуана Муньоса

15 декабря 2023, 23:23 | Обновлено 15 декабря 2023, 23:32
90
0
ВИДЕО. Булеца сделал ассист за Заглембе в матче чемпионата Польши
ФК Заглембе. Сергей Булеца

Украинский хавбек Сергей Булеца сделал ассист в матче за польский клуб «Заглембе» Любин.

Это произошло в поединке 19-го тура чемпионата Польши против клуба «Шленск» Вроцлав (1:2).

При счете 0:2 на 84-й минуте Булеца отдал голевую передачу на партнера по команде Хуана Муньоса, и тот поразил ворота соперников.

❗️ВИДЕО. Ассист Сергея Булецы за Заглембе

24-летний хавбек провел за полсезона 17 матчей за «Заглембе», забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

Чемпионат Польши 2023/24

19-й тур, 15 декабря

Заглембе Любин – Шленск Вроцлав – 1:2

Голы: Муньос, 84 (ассист: Булеца) – Жуховски, 46, Эспозито, 75

Турнирная таблица

ВИДЕО. Булеца сделал ассист за Заглембе в матче чемпионата Польши

События матча

45’ +39
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Муньос (Заглембе Л).
45’ +30
ГОЛ ! Мяч забил Erik Exposito (Шлёнск).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Michal Rzuchowski (Шлёнск).
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чемпионат Польши по футболу Сергей Булеца Заглембе Любин Шленск видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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