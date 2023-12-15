Украинский хавбек Сергей Булеца сделал ассист в матче за польский клуб «Заглембе» Любин.

Это произошло в поединке 19-го тура чемпионата Польши против клуба «Шленск» Вроцлав (1:2).

При счете 0:2 на 84-й минуте Булеца отдал голевую передачу на партнера по команде Хуана Муньоса, и тот поразил ворота соперников.

❗️ВИДЕО. Ассист Сергея Булецы за Заглембе

24-летний хавбек провел за полсезона 17 матчей за «Заглембе», забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

Чемпионат Польши 2023/24

19-й тур, 15 декабря

Заглембе Любин – Шленск Вроцлав – 1:2

Голы: Муньос, 84 (ассист: Булеца) – Жуховски, 46, Эспозито, 75

Турнирная таблица

ВИДЕО. Булеца сделал ассист за Заглембе в матче чемпионата Польши