ВИДЕО. Булеца сделал ассист за Заглембе в матче чемпионата Польши
Украинский хавбек отдал голевую передачу на партнера Хуана Муньоса
Украинский хавбек Сергей Булеца сделал ассист в матче за польский клуб «Заглембе» Любин.
Это произошло в поединке 19-го тура чемпионата Польши против клуба «Шленск» Вроцлав (1:2).
При счете 0:2 на 84-й минуте Булеца отдал голевую передачу на партнера по команде Хуана Муньоса, и тот поразил ворота соперников.
❗️ВИДЕО. Ассист Сергея Булецы за Заглембе
24-летний хавбек провел за полсезона 17 матчей за «Заглембе», забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
Чемпионат Польши 2023/24
19-й тур, 15 декабря
Заглембе Любин – Шленск Вроцлав – 1:2
Голы: Муньос, 84 (ассист: Булеца) – Жуховски, 46, Эспозито, 75
Турнирная таблица
ВИДЕО. Булеца сделал ассист за Заглембе в матче чемпионата Польши
🇵🇱 Goal: Juan Muñoz | Zagłębie Lubin 1-2 Śląsk Wrocławpic.twitter.com/0rBEh85F30— FootColic ⚽️ (@FootColic) December 15, 2023
События матча
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