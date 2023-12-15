60-миллионный новичок Челси дебютирует за клуб в субботу

Звездный новичок «Челси» Кристофер Нкунку дебютирует за команду в субботу, 16 декабря в матче АПЛ против «Шеффилд Юнайтед». Главный тренер «Синих» Маурисио Почеттино уже принял решение выпустить 26-летнего атакующего хавбека сборной Франции на поле.

Нкунку перешел в «Челси» минувшим летом из «РБ Лейпциг» за 60 миллионов евро. Однако еще до старта сезона получил тяжелую травму колена и пока что так и не провел ни одного официального матча за «Синих».

О восстановлении Нкунку после травмы «Челси» сообщил еще 23 ноября.