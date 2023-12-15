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Англия
15 декабря 2023, 23:11 | Обновлено 15 декабря 2023, 23:12
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0

60-миллионный новичок Челси дебютирует за клуб в субботу

Кристофер Нкунку выйдет на поле в матче с «Шеффилд Юнайтед»

15 декабря 2023, 23:11 | Обновлено 15 декабря 2023, 23:12
750
0
60-миллионный новичок Челси дебютирует за клуб в субботу
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Звездный новичок «Челси» Кристофер Нкунку дебютирует за команду в субботу, 16 декабря в матче АПЛ против «Шеффилд Юнайтед». Главный тренер «Синих» Маурисио Почеттино уже принял решение выпустить 26-летнего атакующего хавбека сборной Франции на поле.

Нкунку перешел в «Челси» минувшим летом из «РБ Лейпциг» за 60 миллионов евро. Однако еще до старта сезона получил тяжелую травму колена и пока что так и не провел ни одного официального матча за «Синих».

О восстановлении Нкунку после травмы «Челси» сообщил еще 23 ноября.

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Кристофер Нкунку Челси Шеффилд Юнайтед Маурисио Почеттино
Источник Twitter
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