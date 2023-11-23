Англия23 ноября 2023, 11:36 | Обновлено 23 ноября 2023, 11:45
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Челси уведомил о восстановлении конкурента Мудрика
В строй вернулся Кристофер Нкунку
23 ноября 2023, 11:36 | Обновлено 23 ноября 2023, 11:45
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Лондонский «Челси» сообщил о том, что вингер команды Кристофер Нкунку вернулся к полноценным тренировкам.
26-летний француз полностью восстановился после повреждения. Напомним, он получил травму колена перед началом сезона.
В «Челси» также проинформировали, что к тренировкам с командой вернулся и полузащитник Ромео Лавиа.
Кристофер Нкунку перешел в «Челси» минувшим летом и пока не провел за команду ни одной игры в АПЛ. По игровой позиции он является конкурентом украинцу Михаилу Мудрику.
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