Челси уведомил о восстановлении конкурента Мудрика

Лондонский «Челси» сообщил о том, что вингер команды Кристофер Нкунку вернулся к полноценным тренировкам.

26-летний француз полностью восстановился после повреждения. Напомним, он получил травму колена перед началом сезона.

В «Челси» также проинформировали, что к тренировкам с командой вернулся и полузащитник Ромео Лавиа.

Кристофер Нкунку перешел в «Челси» минувшим летом и пока не провел за команду ни одной игры в АПЛ. По игровой позиции он является конкурентом украинцу Михаилу Мудрику.