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Англия
23 ноября 2023, 11:36 | Обновлено 23 ноября 2023, 11:45
440
0

Челси уведомил о восстановлении конкурента Мудрика

В строй вернулся Кристофер Нкунку

23 ноября 2023, 11:36 | Обновлено 23 ноября 2023, 11:45
440
0
Челси уведомил о восстановлении конкурента Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Лондонский «Челси» сообщил о том, что вингер команды Кристофер Нкунку вернулся к полноценным тренировкам.

26-летний француз полностью восстановился после повреждения. Напомним, он получил травму колена перед началом сезона.

В «Челси» также проинформировали, что к тренировкам с командой вернулся и полузащитник Ромео Лавиа.

Кристофер Нкунку перешел в «Челси» минувшим летом и пока не провел за команду ни одной игры в АПЛ. По игровой позиции он является конкурентом украинцу Михаилу Мудрику.

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Источник ФК Челси
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