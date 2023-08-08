Челси официально подтвердил травму Нкунку

Сегодня, 8 августа, «Челси» официально подтвердил травму атакующего полузащитника команды Кристофера Нкунку:

«Нкунку получил травму колена, которая выведет его из строя на длительный срок. 25-летний игрок уже перенес операцию и теперь начнет программу реабилитации в медицинском центре «Челси», – сказано в заявлении.

По информации СМИ, Нкунку пропустит примерно три месяца. Он получил травму в товарищеском матче против «Боруссии» Дортмунд 3 августа.

Напомним, Нкунку присоединился к «Челси» нынешним летом за 52 миллиона фунтов, хотя «Синие» договорились о трансфере с «РБ Лейпциг» еще в прошлом году.