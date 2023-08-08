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Англия
08 августа 2023, 16:09 |
546
2

Челси официально подтвердил травму Нкунку

Новичок «Челси» выбыл на длительный срок

08 августа 2023, 16:09 |
546
2
Челси официально подтвердил травму Нкунку
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Сегодня, 8 августа, «Челси» официально подтвердил травму атакующего полузащитника команды Кристофера Нкунку:

«Нкунку получил травму колена, которая выведет его из строя на длительный срок. 25-летний игрок уже перенес операцию и теперь начнет программу реабилитации в медицинском центре «Челси», – сказано в заявлении.

По информации СМИ, Нкунку пропустит примерно три месяца. Он получил травму в товарищеском матче против «Боруссии» Дортмунд 3 августа.

Напомним, Нкунку присоединился к «Челси» нынешним летом за 52 миллиона фунтов, хотя «Синие» договорились о трансфере с «РБ Лейпциг» еще в прошлом году.

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Челси Кристофер Нкунку травма
Источник ФК Челси
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Комментарии 2
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PUMA
Он и в прошлом сезоне много из за травм пропустил.Подписало Челси лазаретника,не дай бог ещё и Неймар приедет 
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Gargantua
пороблэно
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