Челси официально подтвердил травму Нкунку
Новичок «Челси» выбыл на длительный срок
Сегодня, 8 августа, «Челси» официально подтвердил травму атакующего полузащитника команды Кристофера Нкунку:
«Нкунку получил травму колена, которая выведет его из строя на длительный срок. 25-летний игрок уже перенес операцию и теперь начнет программу реабилитации в медицинском центре «Челси», – сказано в заявлении.
По информации СМИ, Нкунку пропустит примерно три месяца. Он получил травму в товарищеском матче против «Боруссии» Дортмунд 3 августа.
Напомним, Нкунку присоединился к «Челси» нынешним летом за 52 миллиона фунтов, хотя «Синие» договорились о трансфере с «РБ Лейпциг» еще в прошлом году.
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