Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Конкурент Мудрика выбыл на несколько месяцев
Англия
07 августа 2023, 22:53 | Обновлено 07 августа 2023, 23:00
1416
0

Конкурент Мудрика выбыл на несколько месяцев

Лондонцы потеряли основного форварда

07 августа 2023, 22:53 | Обновлено 07 августа 2023, 23:00
1416
0
Конкурент Мудрика выбыл на несколько месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку пропустит матчи своей команды на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщает инсайдер Алекс Голдберг.

Нкунку получил травму колена во время предсезонной подготовки в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» (1:1). Вместо него на поле вышел украинец Михаил Мудрик. Изначально предполагалось, что французский игрок атаки восстановится к матчу 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Форвард сыграл в четырех матчах, в которых отметился двумя голами. Он наигрывался в паре с форвардом Джексоном.

Нкунку перешел в «Челси» этим летом. В сезоне-2022/2023 он провел 36 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2029 года.

По теме:
Шедевр пяткой от Луиса Диаса. Ливерпуль уверенно переиграл Дармштадт
Бавария - Монако - 4:2. Видео голов и обзор матча
Фото Мудрика – на обложке страницы Челси в Твиттере
Михаил Мудрик Кристофер Нкунку Челси травма Боруссия Дортмунд товарищеские матчи
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усиление перед Динамо? Бешикташ может подписать звездного хавбека
Футбол | 07 августа 2023, 18:57 7
Усиление перед Динамо? Бешикташ может подписать звездного хавбека
Усиление перед Динамо? Бешикташ может подписать звездного хавбека

Турецкий клуб интересуется Алексом Окслейдом-Чемберленом

Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Футбол | 07 августа 2023, 15:19 43
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций

Украинские клубы узнали оппонентов 7 августа в швейцарском Ньоне

МОНФИС: «Элина совсем не похожа на ту девушку, с которой начал встречаться»
Теннис | 07.08.2023, 16:39
МОНФИС: «Элина совсем не похожа на ту девушку, с которой начал встречаться»
МОНФИС: «Элина совсем не похожа на ту девушку, с которой начал встречаться»
Карпаты подписали полузащитника Шахтера
Футбол | 07.08.2023, 20:45
Карпаты подписали полузащитника Шахтера
Карпаты подписали полузащитника Шахтера
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
Футбол | 07.08.2023, 17:15
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина впервые выиграла медаль чемпионата Европы по пляжному волейболу
Украина впервые выиграла медаль чемпионата Европы по пляжному волейболу
06.08.2023, 18:50 6
Волейбол
Названа сумма, которую Шахтер запросил у Тоттенхэма за Соломона
Названа сумма, которую Шахтер запросил у Тоттенхэма за Соломона
06.08.2023, 21:48 10
Футбол
Майк Тайсон сделал неожиданное признание в прогнозе на бой Усик – Дюбуа
Майк Тайсон сделал неожиданное признание в прогнозе на бой Усик – Дюбуа
07.08.2023, 13:59
Бокс
Даллас – Интер Майами – 4:4 (пен. 3:5). Как Месси спас Кривцова и Ко. Видео
Даллас – Интер Майами – 4:4 (пен. 3:5). Как Месси спас Кривцова и Ко. Видео
07.08.2023, 09:12 3
Футбол
Прибыв на танке, блогер Джейк Пол победил экс-звезду UFC Нейта Диаса
Прибыв на танке, блогер Джейк Пол победил экс-звезду UFC Нейта Диаса
06.08.2023, 08:43
Бокс
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
07.08.2023, 06:30 17
Футбол
Определены соперницы Свитолиной и Цуренко в 1/32 финала турнира в Монреале
Определены соперницы Свитолиной и Цуренко в 1/32 финала турнира в Монреале
07.08.2023, 08:33 1
Теннис
Стало известно, какой номер получил Довбик в Жироне
Стало известно, какой номер получил Довбик в Жироне
06.08.2023, 21:53 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем