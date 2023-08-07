Конкурент Мудрика выбыл на несколько месяцев

Нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку пропустит матчи своей команды на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщает инсайдер Алекс Голдберг.

Нкунку получил травму колена во время предсезонной подготовки в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» (1:1). Вместо него на поле вышел украинец Михаил Мудрик. Изначально предполагалось, что французский игрок атаки восстановится к матчу 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Форвард сыграл в четырех матчах, в которых отметился двумя голами. Он наигрывался в паре с форвардом Джексоном.

Нкунку перешел в «Челси» этим летом. В сезоне-2022/2023 он провел 36 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2029 года.