Порту после победы над Шахтером распродает частички своего стадиона Драгау

После победы над «Шахтером» (5:3) в шестом туре групповой стадии Лиги чемпионов португальский «Порту» объявил о продаже некоторых деталей своего стадиона.

В частности, фанатам «драконов» предложено приобрести сетку южных ворот за 1100 евро, или северных ворот – за 900 евро. Также «Порту» выставил на продажу четыре угловых флажка с эмблемами клуба, за которые просит от 425 до 550 евро.

Такую политику в клубе назвали новой ставкой, которая позволит болельщикам разжиться памятными вещами с исторических и важных для команды матчей.

«Если есть моменты, которые становятся частью истории, то наверняка есть предметы, более или менее обычные, которые помогают нам это все запомнить. В этом и заключается концепция новой ставки «Порту»: клубные памятные вещи. Будь то мяч, угловой флажок, кресло... В конце концов, почти что угодно. В разное время в течение года «Порту» выставляет на продажу некоторые предметы, которые являются частью эмоциональной жизни клуба. Уникальные продукты со своей историей, аутентичностью клуба и индивидуальностью, которая превращает их в сокровища, прежде всего, для болельщиков «Порту», ​​но также и для коллекционеров. Девиз простой: будь счастливым обладателем частички истории клуба», - прокомментировали инициативу в «Порту».

Напомним, что после победы своей команды над «горняками» главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау похвалил футболистов «Шахтера».