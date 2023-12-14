Тренер Порту оценил матч с Шахтером в Лиге чемпионов и похвалил горняков

13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Порту» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «драконов».

После завершения встречи наставник португальского клуба Сержиу Консейсау прокомментировал успех своих подопечных:

«Нам нужно было быть организованными и понимать, где и как оказывать давление на соперника, чтобы создавать моменты. Мы провели хорошую игру, очень хорошо начали и забили быстрый гол, но затем пропустили ненужный мяч. Нам противостояла сложная команда, уверенная в себе, с хорошими индивидуальными талантами и очень хорошо организованная. Только очень хорошая команда «Порту» могла выиграть эту игру, и нам это удалось.

В конце концов, самое главное — поздравить моих игроков, потому что мы снова оказались там, где хотели, среди 16 лучших команд Европы. Теперь пришло время отдохнуть и подумать о следующем матче чемпионата, который для нас очень важен».

Видеообзор матча Порту – Шахтер – 5:3