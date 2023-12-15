Буффон только третий. Названы лучшие итальянские игроки в истории
Первое место FourFourTwo отдал Роберто Баджо
Известный ресурс FourFourTwo составил свою версию рейтинга лучших футболистов в истории Италии.
Вне топ-10 оказались такие легенды как Фабио Каннаваро (16-е место), Алессандро Неста (20-й), Кристиан Виери (24-й) и Джорджо Кьеллини (25-е место), который на днях объявил о завершении карьеры.
Первое место отдали обладателю Золотого мяча 1993 года Роберто Баджо. Компанию в топ-3 ему составили Паоло Мальдини и Джанлуиджи Буффон.
Топ-10 лучших итальянских игроков в истории:
1. Роберто Баджо
2. Паоло Мальдини
3. Джанлуиджи Буффон
4. Джузеппе Меацца
5. Джанни Ривера
6. Франческо Тотти
7. Франко Барези
8. Андреа Пирло
9. Дино Дзофф
10. Алессандро Дель Пьеро
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