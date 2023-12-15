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Италия
15 декабря 2023, 21:55 | Обновлено 15 декабря 2023, 21:59
358
0

Буффон только третий. Названы лучшие итальянские игроки в истории

Первое место FourFourTwo отдал Роберто Баджо

15 декабря 2023, 21:55 | Обновлено 15 декабря 2023, 21:59
358
0
Буффон только третий. Названы лучшие итальянские игроки в истории
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный ресурс FourFourTwo составил свою версию рейтинга лучших футболистов в истории Италии.

Вне топ-10 оказались такие легенды как Фабио Каннаваро (16-е место), Алессандро Неста (20-й), Кристиан Виери (24-й) и Джорджо Кьеллини (25-е место), который на днях объявил о завершении карьеры.

Первое место отдали обладателю Золотого мяча 1993 года Роберто Баджо. Компанию в топ-3 ему составили Паоло Мальдини и Джанлуиджи Буффон.

Топ-10 лучших итальянских игроков в истории:

1. Роберто Баджо

2. Паоло Мальдини

3. Джанлуиджи Буффон

4. Джузеппе Меацца

5. Джанни Ривера

6. Франческо Тотти

7. Франко Барези

8. Андреа Пирло

9. Дино Дзофф

10. Алессандро Дель Пьеро

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рейтинг FourFourTwo Роберто Баджо Паоло Мальдини Джанлуиджи Буффон Франческо Тотти Франко Барези Андреа Пирло Дино Дзофф Алессандро Дель Пьеро сборная Италии по футболу
Источник FourFourTwo
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