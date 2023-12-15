Буффон только третий. Названы лучшие итальянские игроки в истории

Известный ресурс FourFourTwo составил свою версию рейтинга лучших футболистов в истории Италии.

Вне топ-10 оказались такие легенды как Фабио Каннаваро (16-е место), Алессандро Неста (20-й), Кристиан Виери (24-й) и Джорджо Кьеллини (25-е место), который на днях объявил о завершении карьеры.

Первое место отдали обладателю Золотого мяча 1993 года Роберто Баджо. Компанию в топ-3 ему составили Паоло Мальдини и Джанлуиджи Буффон.

Топ-10 лучших итальянских игроков в истории:

1. Роберто Баджо

2. Паоло Мальдини

3. Джанлуиджи Буффон

4. Джузеппе Меацца

5. Джанни Ривера

6. Франческо Тотти

7. Франко Барези

8. Андреа Пирло

9. Дино Дзофф

10. Алессандро Дель Пьеро