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  4. Космические цифры Мбаппе. Названы игроки с наибольшими зарплатами в Лиге 1
Франция
15 декабря 2023, 21:30 |
1032
2

Космические цифры Мбаппе. Названы игроки с наибольшими зарплатами в Лиге 1

Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов, играющих в чемпионате Франции

15 декабря 2023, 21:30 |
1032
2
Космические цифры Мбаппе. Названы игроки с наибольшими зарплатами в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine

Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов, которые играют во французской Лиге 1.

Тройку рейтинга открывает новый защитник «Пари Сен-Жермен» Лукас Эрнандес. Парижане приобрели его у «Баварии» за 45 миллионов евро, а самому игроку ежегодно будут выплачивать по 19 миллионов.

На втором месте расположился еще один новичок столичного клуба Франции - Усман Дембеле. Его также приобрели за большие деньги (50 миллионов евро), и платят почти столько же, сколько и Лукасу (20 миллионов евро).

Недосягаемым для всех является Килиан Мбаппе. Зарплата французской звезды просто астрономическая - 72 миллиона евро за сезон без учета бонусов. За счет дополнительных выплат доход Мбаппе может увеличиваться до 132 миллионов евро за год, но действующий контракт француза истекает уже летом 2024 года.

Интересно, что первый игрок не из парижского гранда находится аж на 13-й позиции. Им является Пьер-Эмерик Обамеянг из «Марселя», зарплата которого составляет 8.4 миллиона евро.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1:

  • 1. Килиан Мбаппе («ПСЖ», 72 миллиона евро за сезон)
  • 2. Усман Дембеле («ПСЖ», 20 млн)
  • 3. Лукас Эрнандес («ПСЖ», 19 млн)
  • 4. Маркиньос («ПСЖ», 16.8 млн)
  • 5. Милан Шкриньяр («ПСЖ», 16.36 млн)
  • 6. Ашраф Хакими («ПСЖ», 14.55 млн)
  • 7. Марко Асенсио («ПСЖ», 14.55 млн)
  • 8. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 12.73 млн)
  • 9. Рандал Коло Муани («ПСЖ», 12.73 млн)
  • 10. Кейлор Навас («ПСЖ», 10.91 млн)
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Источник: 17-летний полузащитник продлит контракт с ПСЖ
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Килиан Мбаппе Усман Дембеле Лукас Эрнандес Рандаль Коло Муани Маркиньос Милан Шкриньяр Ашраф Хакими Марко Асенсио Джанлуиджи Доннарумма Кейлор Навас ПСЖ Пьер-Эмерик Обамеянг Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу зарплаты
Источник Capology
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naverland
Лунину надо на Наваса равняться, 11 лямов и сидит в запасе. 
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Микола Захарченко
Поки у арабів є гроші , хай заробляють ...
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