Космические цифры Мбаппе. Названы игроки с наибольшими зарплатами в Лиге 1

Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов, которые играют во французской Лиге 1.

Тройку рейтинга открывает новый защитник «Пари Сен-Жермен» Лукас Эрнандес. Парижане приобрели его у «Баварии» за 45 миллионов евро, а самому игроку ежегодно будут выплачивать по 19 миллионов.

На втором месте расположился еще один новичок столичного клуба Франции - Усман Дембеле. Его также приобрели за большие деньги (50 миллионов евро), и платят почти столько же, сколько и Лукасу (20 миллионов евро).

Недосягаемым для всех является Килиан Мбаппе. Зарплата французской звезды просто астрономическая - 72 миллиона евро за сезон без учета бонусов. За счет дополнительных выплат доход Мбаппе может увеличиваться до 132 миллионов евро за год, но действующий контракт француза истекает уже летом 2024 года.

Интересно, что первый игрок не из парижского гранда находится аж на 13-й позиции. Им является Пьер-Эмерик Обамеянг из «Марселя», зарплата которого составляет 8.4 миллиона евро.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1: