Сколько у Малиновского? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Серии А

Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов, которые играют в итальянской Серии А.

Тройку открыл игрок, который давно не является ключевым в «Ювентусе». Бразилец Алекс Сандро в этом сезоне Серии А провел лишь 4 матча, пропустив 8 поединков из-за травмы, но все равно получит свою годовую зарплату в полном объеме – 11.11 миллионов евро. Кстати, его контракт заканчивается уже летом 2024 года.

На втором месте расположен польский голкипер Войцех Щенсны, который также защищает цвета «старой синьоры». За сезон он зарабатывает 12.04 миллионов евро, и продолжит получать такую сумму минимум до лета 2025 года.

Самым высокооплачиваемым игроком Италии является Душан Влахович, снова футболист «Ювентуса». Его оклад – 12.96 миллионов евро в год.

Руслан Малиновский с зарплатой в 1.28 миллионов евро не попал даже в топ-200, а вот Виктор Коваленко, который ежегодно получает 2.56 миллионов, присутствует в расширенной версии списка.

Топ-10 игроков с самой большой зарплатой в Серии А:

1. Душан Влахович («Ювентус», 12.96 миллионов евро за сезон)

2. Войцех Щенсны («Ювентус», 12.04 млн)

3. Алекс Сандро («Ювентус», 11.11 млн)

4. Лаутаро Мартинес («Интер», 11.11 млн)

5. Хакан Чалханоглу («Интер», 11.11 млн)

6. Алессандро Бастони («Интер», 10.19 млн)

7. Николо Барелла («Интер», 9.26 млн)

8. Бремер («Ювентус», 9.26 млн)

9. Федерико Кьеза («Ювентус», 9.26 млн)

10. Адриен Рабьо («Ювентус», 8.97 млн)