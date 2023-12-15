Петр СЛОНКА: «Арена Люблин хотела бы, чтоб Заря играла там намного чаще»

Польский журналист Петр Слонка в своем Telegram-канале рассказал об отношении работников стадиона «Арена Люблин» к луганской «Заре»:

«Я общался с людьми из Арены Люблин об их отношениях с Зарей. Все очень довольны сотрудничеством. В Люблине признают, что Заря многому научилась и нуждалась в помощи, но люди в клубе очень быстро учились и быстро освоили все правила УЕФА.

Люди из клуба очень приветливы. Они не создают проблем. Они быстро разрешают кризисные ситуации. Арена Люблин хотела бы, чтобы Заря играла там гораздо чаще», – написал Слонка.

В сезоне 2023/24 луганская «Заря» проводила на «Арене Люблин» (Польша) матчи Лиги конференций. Украинский клуб завершил групповой этап на 3-й позиции в квартете В с 7 очками.

В последнем туре «мужики» разгромили «Брейдаблик» 4:0.