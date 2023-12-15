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  4. Петр СЛОНКА: «Арена Люблин хотела бы, чтоб Заря играла там намного чаще»
Лига конференций
15 декабря 2023, 19:45 |
422
1

Петр СЛОНКА: «Арена Люблин хотела бы, чтоб Заря играла там намного чаще»

Польский журналист пообщался с людьми со стадиона, на котором луганский клуб играл в ЛК

15 декабря 2023, 19:45 |
422
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Петр СЛОНКА: «Арена Люблин хотела бы, чтоб Заря играла там намного чаще»
Getty Images/Global Images Ukraine

Польский журналист Петр Слонка в своем Telegram-канале рассказал об отношении работников стадиона «Арена Люблин» к луганской «Заре»:

«Я общался с людьми из Арены Люблин об их отношениях с Зарей. Все очень довольны сотрудничеством. В Люблине признают, что Заря многому научилась и нуждалась в помощи, но люди в клубе очень быстро учились и быстро освоили все правила УЕФА.

Люди из клуба очень приветливы. Они не создают проблем. Они быстро разрешают кризисные ситуации. Арена Люблин хотела бы, чтобы Заря играла там гораздо чаще», – написал Слонка.

В сезоне 2023/24 луганская «Заря» проводила на «Арене Люблин» (Польша) матчи Лиги конференций. Украинский клуб завершил групповой этап на 3-й позиции в квартете В с 7 очками.

В последнем туре «мужики» разгромили «Брейдаблик» 4:0.

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Петр Слонка Лига конференций Заря Луганск Люблин стадион
Источник Telegram
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Ostrov Khortitsa
250 проданных билетов на вчерашний матч говорят более правдиво, чем польский журналист)
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