Италия15 декабря 2023, 19:38 |
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Команда Малиновского потеряла ключевого игрока на три недели
Матео Ретеги в 2023 году уже не сыграет
15 декабря 2023, 19:38 |
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«Дженоа» Руслана Малиновского потеряла из-за травмы лидера своих атак. Форвард сборной Италии Матео Ретеги получил растяжение мышц бедра.
По прогнозам врачей, сроки восстановления – три недели. Это значит, что в 2023 году Ретеги уде не сыграет.
Ретеги перешел в «Дженоа» минувшим летом из «Бока Хуниорс» за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 2 ассиста в 12 матчах во всех турнирах.
Сегодня «Дженоа» открывает 16-й тур Серии А домашним матчем против «Ювентуса». Начало – в 21:45 по Киеву.
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