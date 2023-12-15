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Италия
15 декабря 2023, 19:38 |
216
0

Команда Малиновского потеряла ключевого игрока на три недели

Матео Ретеги в 2023 году уже не сыграет

15 декабря 2023, 19:38 |
216
0
Команда Малиновского потеряла ключевого игрока на три недели
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ретеги

«Дженоа» Руслана Малиновского потеряла из-за травмы лидера своих атак. Форвард сборной Италии Матео Ретеги получил растяжение мышц бедра.

По прогнозам врачей, сроки восстановления – три недели. Это значит, что в 2023 году Ретеги уде не сыграет.

Ретеги перешел в «Дженоа» минувшим летом из «Бока Хуниорс» за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 2 ассиста в 12 матчах во всех турнирах.

Сегодня «Дженоа» открывает 16-й тур Серии А домашним матчем против «Ювентуса». Начало – в 21:45 по Киеву.

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Дженоа Матео Ретеги травма травма бедра
Источник Corriere dello Sport
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