Эрик ТЕН ХАГ: «Руководство МЮ меня поддерживает»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» считает, что его работе пока ничего не угрожает
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что его работе в клубе пока ничего не угрожает:
«Я чувствую, что руководство «Ман Юнайтед» поддерживает меня, и они мне об этом говорят. Это прекрасно, это нормально, но я сфокусирован на процессе и улучшении команды. Я хочу сделать этих футболистов лучше».
Ранее сообщалось, что возглавить «МЮ» вместо Эрика тен Хага может Грэм Поттер.
«Манчестер Юнайтед» несколько дней назад вылетел из еврокубков, заняв 4-е место в группе Лиги чемпионов с «Копенгагеном» и «Галатасараем». В Английской Премьер-лиге команда идет 6-й, набрав 27 очков в 16 турах чемпионата.
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