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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Руководство МЮ меня поддерживает»
Англия
15 декабря 2023, 17:18 | Обновлено 15 декабря 2023, 17:19
88
1

Эрик ТЕН ХАГ: «Руководство МЮ меня поддерживает»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» считает, что его работе пока ничего не угрожает

15 декабря 2023, 17:18 | Обновлено 15 декабря 2023, 17:19
88
1
Эрик ТЕН ХАГ: «Руководство МЮ меня поддерживает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что его работе в клубе пока ничего не угрожает:

«Я чувствую, что руководство «Ман Юнайтед» поддерживает меня, и они мне об этом говорят. Это прекрасно, это нормально, но я сфокусирован на процессе и улучшении команды. Я хочу сделать этих футболистов лучше».

Ранее сообщалось, что возглавить «МЮ» вместо Эрика тен Хага может Грэм Поттер.

«Манчестер Юнайтед» несколько дней назад вылетел из еврокубков, заняв 4-е место в группе Лиги чемпионов с «Копенгагеном» и «Галатасараем». В Английской Премьер-лиге команда идет 6-й, набрав 27 очков в 16 турах чемпионата.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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justhateme
Там таке керівництво, що і не дивно
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