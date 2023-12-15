Эрик ТЕН ХАГ: «Руководство МЮ меня поддерживает»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что его работе в клубе пока ничего не угрожает:

«Я чувствую, что руководство «Ман Юнайтед» поддерживает меня, и они мне об этом говорят. Это прекрасно, это нормально, но я сфокусирован на процессе и улучшении команды. Я хочу сделать этих футболистов лучше».

Ранее сообщалось, что возглавить «МЮ» вместо Эрика тен Хага может Грэм Поттер.

«Манчестер Юнайтед» несколько дней назад вылетел из еврокубков, заняв 4-е место в группе Лиги чемпионов с «Копенгагеном» и «Галатасараем». В Английской Премьер-лиге команда идет 6-й, набрав 27 очков в 16 турах чемпионата.