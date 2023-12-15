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15 декабря 2023, 16:19 |
699
0

Олег Лужный примет участие в Конгрессе УАФ

Бывший одноклубник Андрея Шевченко прибудет в Киев

15 декабря 2023, 16:19 |
699
0
Олег Лужный примет участие в Конгрессе УАФ
ФК Динамо. Олег Лужный

Как стало известно Sport.ua, Львовская ассоциация футбола как один из коллективных членов УАФ выдвинула Андрея Шевченко кандидатом в президенты УАФ.

По информации нашего источника, одним из делегатов ЛАФ на внеочередном Конгрессе УАФ будет бывший игрок национальной сборной Украины Олег Лужный, которого недавно считали потенциальным конкурентом Андрея Шевченко на выборах. Также есть вероятность, что прославленный многолетний одноклубник Шевченко может получить одну из должностей в УАФ.

Другие два делегата от футбольной Львовщины – председатель ЛАФ Александр Шевченко и его заместитель Ростислав Заремба.

Напомним, что внеочередной конгресс состоится 25 января 2024 года.

Ранее вице-президент УАФ Вадим Костюченко опроверг информацию о том, что намерен участвовать в выборах президента Ассоциации.

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Олег Лужный конгресс УАФ выборы президента УАФ Андрей Шевченко
Источник Sport.ua
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