Вице-президент УАФ Костюченко: «23 организации выдвинули Шевченко»

Вице-президент УАФ Вадим Костюченко опроверг информацию о том, что собирается участвовать в выборах президента Ассоциации, которые намечены на 25 января.

Все идет к тому, что единственным кандидатом будет Андрей Шевченко.

«Давайте сразу расставим акценты: кандидатов на избрание в президенты УАФ согласно уставу организации имеют право выдвигать только постоянные члены – это 25 региональных ассоциаций, а также УПЛ и ПФЛ. Никто — ни сами кандидаты, ни органы государственной власти, ни какие-либо другие организации — не имеют такого права и возможностей. Такое право, повторюсь, есть исключительно у членов УАФ.

Что касается лично меня. По решению Исполкома УАФ я должен обеспечить подготовку и проведение внеочередного конгресса в соответствии с уставными документами УАФ, УЕФА и ФИФА. Никаких планов по участию в выборах президента УАФ у меня не было, и с таким предложением ко мне не обращались члены УАФ, имеющие право выдвигать кандидатов на этот пост.

Что касается текущей ситуации, то у меня есть информация, что уже 23 организации провели заседания своих руководящих органов, на которых проголосовали за то, чтобы кандидатом в президенты УАФ стал Андрей Николаевич Шевченко. Сейчас мы ожидаем в УАФ подтверждающие такие решения оригиналы для официальной регистрации», – сказал Костюченко.