Василий КОБИН: «Шахтер и так в Лиге чемпионов прыгнул выше головы»

В заключительном поединке группового раунда Лиги чемпионов футболисты «Шахтера» уступили «Порту» (3:5) и продолжат выступления следующей весной в менее престижной Лиге Европы.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Василий Кобин рассказал почему «горнякам» не удалось добиться положительного результата в противостоянии в Португалии:

– Все испортил быстрый гол хозяев. Дончанам, которым нужна была победа для выхода в плей-офф, ничего не оставалось, как раскрываться, а игра с открытым забралом, в отличие от «Порту», не является их «коньком».

– Вы считаете, что несмотря на пропущенный в дебюте мяч «горнякам» следовало действовать от обороны, рассчитывая на контрвыпады и домашние заготовки при розыгрыше стандартных положений?

– Склоняюсь к такому варианту, но я не владею информацией, каким был план у «горняков» на игру. Хотя, если учесть, что в центре обороны в старте вышел Ракицкий, а на левый фланг защиты вернулся Матвиенко, то гости большое внимание уделяли надежности тыла.

– К сожалению, в обмене ударами дончане вновь выглядели неубедительно, как это уже случалось в недавних поединках еврокубков с «Айнтрахтом», «Боруссией», «Фейеноордом».

– Видимо, «горняки» оказались не готовы к тому, что «Порту» будет действовать так агрессивно. Хозяева произвели сильное впечатление заточенностью на атаку, умением прессинговать, высокими скоростями. Помогала им и поддержка болельщиков, которые гнали команду вперед. Справиться с таким давлением было очень трудно.

Преимущество «Порту» сомнений не вызывало. Убежден, что этот матч станет хорошим уроком для молодых «горняков». Кстати, как по мне, футболисты «Шахтера» и так прыгнули выше головы, набрав девять очков в такой сильной группе. Что касается потерянной путевки в плей-офф, то «горнякам» нельзя было проигрывать «Порту» в первом круге.

– Впереди у «Шахтера» выступление следующей весной в Лиге Европы. По Вашему мнению, как долго продержатся «горняки» в этом турнире?

– Очень многое будет зависеть от результатов жеребьевки, а также сумеют ли сохранить «горняки» своих лидеров.