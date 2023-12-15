Кудровка: с шестью попрощались, шестерых подписали

Как сообщил Sport.ua президент «Кудровки» Роман Солодаренко, клуб завершил сотрудничество с шестью игроками и с таким же количеством футболистов подписал контракты.

Фамилии новичков Солодаренко пока не назвал – сохраняет интригу. Среди ушедших, в частности, основной голкипер команды Иван Крикнин (12 матчей и 14 пропущенных мячей в нынешнем сезоне Второй лиги), полузащитники Глеб Тетерук, Богдан Лянскоронский (оба — по 4 игры) и Владислав Кирин (на поле не выходил), а также нападающий Даниил Строчинский (10 матчей, 1 гол).

Еще в середине ноября клуб покинул бывший форвард «Динамо-2», «Севастополя», «Черноморца» и «Левого берега» Владимир Коваль (11 игр, 3 гола).

Добавим, что в тренерский штаб «Кудровки» отныне не входит Павел Щедраков. 38-летний защитник, который осенью выполнял функции играющего тренера, в дальнейшем будет игроком команды. Кстати, на днях Щедраков перенес операцию на колене. Ожидается, что на восстановление футболисту понадобится два месяца.

«Кудровка» выйдет из отпуска уже в понедельник, 18 декабря. На 20 декабря у команды запланирован спарринг с лидером открытого чемпионата Киевской области ФК «Лесное», а на 22 число – контрольный матч со «Штурмом» из Иванкова, за который осенью играли такие известные фигуры в украинском футболе, как Сергей Погорилый, Евгений Хачериди, Артём Старгородский, Алексей Дитятьев, Адеринсола Эсеола, Владимир Лысенко.

«Кудровка» – дебютант Второй лиги. В первых 16 матчах чемпионата команда набрала 24 очка и занимает 6 место в турнирной таблице. В конце ноября Сергея Даценко на тренерском мостике коллектива сменил Роман Локтионов.

Напомним, накануне президент «Кудровки» Роман Солодаренко стал владельцем еще одного украинского клуба.