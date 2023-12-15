Слов не подбирал. Виктор Леоненко подверг критике Георгия Судакова

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко считает, что полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков точно еще не готов к переходу в итальянский «Ювентус»:

«У нас все о Судакове говорят, а у него всего два гола в этом сезоне УПЛ. Может, после еврокубков и сборной устал, как у нас любят говорить. Кого это нах**н волнует на таком уровне?!

Готов ли Судаков к «Ювентусу»? Конечно же, нет. Я не считаю, что он себя серьезно проявил. Чтобы ехать в «Ювентус», надо хотя бы десять голов забить и столько же ассистов отдать. Да он должен издеваться над соперниками в УПЛ, чтобы говорить о «Ювентусе»!

Я не считаю, что Судаков на голову выше других игроков «Шахтера». Если он сейчас перейдет в «Ювентус», то может стать вторым Мудриком в плане ожиданий. В Италии нужно отбирать, а Судаков этого не умеет делать».

Ранее букмекеры оценили шансы Георгия Судакова на переход в «Ювентус».