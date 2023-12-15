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  4. Слов не подбирал. Виктор Леоненко подверг критике Георгия Судакова
Украина. Премьер лига
15 декабря 2023, 16:09 |
3166
7

Слов не подбирал. Виктор Леоненко подверг критике Георгия Судакова

Бывший игрок «Динамо» считает, что полузащитник точно не готов к «Ювентусу»

15 декабря 2023, 16:09 |
3166
7
Слов не подбирал. Виктор Леоненко подверг критике Георгия Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко считает, что полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков точно еще не готов к переходу в итальянский «Ювентус»:

«У нас все о Судакове говорят, а у него всего два гола в этом сезоне УПЛ. Может, после еврокубков и сборной устал, как у нас любят говорить. Кого это нах**н волнует на таком уровне?!

Готов ли Судаков к «Ювентусу»? Конечно же, нет. Я не считаю, что он себя серьезно проявил. Чтобы ехать в «Ювентус», надо хотя бы десять голов забить и столько же ассистов отдать. Да он должен издеваться над соперниками в УПЛ, чтобы говорить о «Ювентусе»!

Я не считаю, что Судаков на голову выше других игроков «Шахтера». Если он сейчас перейдет в «Ювентус», то может стать вторым Мудриком в плане ожиданий. В Италии нужно отбирать, а Судаков этого не умеет делать».

Ранее букмекеры оценили шансы Георгия Судакова на переход в «Ювентус».

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Виктор Леоненко Георгий Судаков Ювентус Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Украинский футбол
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Комментарии 7
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Lev17.
Все по ділу сказав. Так і є
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+5
Віктор Коробка
О, котячий батько проснувся! Що Зінченка набридло хаяти, знайшов новий об'єкт для хейту? Як тебе послухати, так: Циганков - скляний, Зінченко - ніякий, Судаков - неготовий. А може ти, як експерт - хреновий? Пам'ятаю, як ще футболістом, відлигавши від травми, питав у Шевченко та Реброва - хто з них на лавку йде, бо папка повернувся. Ось вони його на пенсію і видправили, котів кормити. Мабуть ніхто, так як він, не обс*рає українських футболістів. Навіть Сабо більш толерантний, чим цей хлоп з-за Уралу. Заздрість з нього так і пре "не добираючи слів".
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+3
anacreon
Спортюа- ви можете пояснити, навіщо ви ще і кожен висєр цього Леоненка чорним шрифтом виділяєте, ніби це якась важлива новина, яку треба е пропустити? Він вам платить чи що, аби ви його рекламували?
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+1
Выталкиватель парашутистов
Чтобы разбираться нормально в футболе, не обязательно играть в зарубежных клубах,но многие на этом сайте этого не понимают, к сожалению... А Леоненко сущую правду глаголет, пора некоторым нашим спецам футбола поучиться у него правильно мысли излагать... Многие закидывают Леоненко его пристрастие к алкоголю, но мастерство не пропьешь, как говорили знаменитые кудесники кожаного мяча.... Но ближе к телу, как говорится. Судаков  - нормальный игрок для нашего чемпионата, а по рейтингу, где там наш чемпионат? Ниже 20 -го места.... А то,что полутрезвые журналисты выдумывают за рюмкой чая на кухне, так это их работа - понты гнать для лохов...
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0
DK1961
С одной стороны - ну вроде так. А с другой - АЛКАШ А ТЫ В КАКОМ ЗАРУБЕЖНОМ КЛУБЕ СЫГРАЛ?
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-2
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