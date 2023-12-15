Аль-Хиляль предлагает Каземиро 20 млн евро в год, футболист в раздумьях

Бразилец Каземиро, который может покинуть «Манчестер Юнайтед» уже нынешней зимой, долго без клуба точно оставаться не будет.

Саудовский «Аль-Хиляль» уже связался с представителями хавбека на предмет возможного переезда игрока в Саудовскую Аравию. Шейхи заманивают пятикратного победителя Лиги чемпионов солидной зарплатой – 20 млн евро в год. Футболист и его представители взяли время на обдумывание, тем более у бразильца есть варианты остаться в Европе – в частности, в его услугах заинтересованы ПСЖ и неназванный клуб из Италии.

Отметим, что Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2022 года. В нынешнем сезоне бразилец провел за «красных дьяволов» 12 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча.