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Англия
15 декабря 2023, 16:06 | Обновлено 15 декабря 2023, 16:07
310
0

Аль-Хиляль предлагает Каземиро 20 млн евро в год, футболист в раздумьях

На игрока «Манчестер Юнайтед» также претендует ПСЖ

15 декабря 2023, 16:06 | Обновлено 15 декабря 2023, 16:07
310
0
Аль-Хиляль предлагает Каземиро 20 млн евро в год, футболист в раздумьях
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Бразилец Каземиро, который может покинуть «Манчестер Юнайтед» уже нынешней зимой, долго без клуба точно оставаться не будет.

Саудовский «Аль-Хиляль» уже связался с представителями хавбека на предмет возможного переезда игрока в Саудовскую Аравию. Шейхи заманивают пятикратного победителя Лиги чемпионов солидной зарплатой – 20 млн евро в год. Футболист и его представители взяли время на обдумывание, тем более у бразильца есть варианты остаться в Европе – в частности, в его услугах заинтересованы ПСЖ и неназванный клуб из Италии.

Отметим, что Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2022 года. В нынешнем сезоне бразилец провел за «красных дьяволов» 12 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча.

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Каземиро Манчестер Юнайтед ПСЖ Аль-Хиляль трансферы трансферы АПЛ
Источник Sport.ua
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