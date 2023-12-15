Игорь СУРКИС – об игре с Оболонью: «Им все виноваты»
Президент «Динамо» – о непростой победе своей команды в чемпионате
Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис отреагировал на непростую победу киевлян в матче с «Оболонью» (2:0).
- Мне не понравился футбол и «Оболони», и моей команды. Не понравилось то, что до 70-й минуты они не могли преодолеть эту оборону. Возможно, нужно было играть несколько иначе: бить по воротам, врываться, а не играть как бразильцы - в короткий пас, дир-дыр. Такие команды нужно взламывать с первых минуты, и тогда будет как с «Металлистом 1925».
- Почему такие проблемы с «Оболонью»?
- Ну, это дерби, такое принципиальное дерби. Им все виноваты - и судьи, и все остальные. А как можно придираться к судье, если они ежеминутно наступают на голеностопы? После игры с «Оболонью» у половины моей команды разорваны голеностопы.
Сейчас врачи занимаются голеностопами и Бражко, и Буяльского. Только слепой мог не увидеть, что был 11-метровый. Защитник же играл не в мяч, а наступил Буяльскому на голеностоп.
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