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  4. Игорь СУРКИС – об игре с Оболонью: «Им все виноваты»
Украина. Премьер лига
15 декабря 2023, 14:43 | Обновлено 15 декабря 2023, 14:44
964
1

Игорь СУРКИС – об игре с Оболонью: «Им все виноваты»

Президент «Динамо» – о непростой победе своей команды в чемпионате

15 декабря 2023, 14:43 | Обновлено 15 декабря 2023, 14:44
964
1
Игорь СУРКИС – об игре с Оболонью: «Им все виноваты»
ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис отреагировал на непростую победу киевлян в матче с «Оболонью» (2:0).

- Мне не понравился футбол и «Оболони», и моей команды. Не понравилось то, что до 70-й минуты они не могли преодолеть эту оборону. Возможно, нужно было играть несколько иначе: бить по воротам, врываться, а не играть как бразильцы - в короткий пас, дир-дыр. Такие команды нужно взламывать с первых минуты, и тогда будет как с «Металлистом 1925».

- Почему такие проблемы с «Оболонью»?
- Ну, это дерби, такое принципиальное дерби. Им все виноваты - и судьи, и все остальные. А как можно придираться к судье, если они ежеминутно наступают на голеностопы? После игры с «Оболонью» у половины моей команды разорваны голеностопы.

Сейчас врачи занимаются голеностопами и Бражко, и Буяльского. Только слепой мог не увидеть, что был 11-метровый. Защитник же играл не в мяч, а наступил Буяльскому на голеностоп.

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Игорь Суркис Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Динамо - Оболонь
Источник Профутбол Digital
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Комментарии 1
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Dmytro11q
Як співати почав..!) Минулого сезону, коли гравці кіпрського "Д"(К) мало не повідривали ноги футболістам футбольного клубу "Колос" у тринадцятому турі, з цього приводу жодного разу голосу свого не подав. Натомість тут скиглить тільки так. В його гравців бачте, гомілкостопи. Чи жаба душить гроші витрачати на лікування гравців власного клубу?
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