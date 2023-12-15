Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕ БРЮЙНЕ – о первой встрече с Гвардиолой: «Вау, круто!»
Англия
15 декабря 2023, 14:30 |
535
0

ДЕ БРЮЙНЕ – о первой встрече с Гвардиолой: «Вау, круто!»

Полузащитнику нравится работать под руководством испанского наставника

15 декабря 2023, 14:30 |
535
0
ДЕ БРЮЙНЕ – о первой встрече с Гвардиолой: «Вау, круто!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, который включен в заявку команды на клубный чемпионат мира и может сыграть впервые за несколько месяцев, вспомнил о своей первой встрече с наставником «горожан» Жузепом Гвардиолой.

«Думаю, мы впервые поговорили, когда я вернулся с Евро-2016. Мы встретились, и он сказал: «Ты можешь стать очень-очень хорошим игроком, в пятерке лучших в мире». И я сказал: «Вау, круто». Это придало мне уверенность, чтобы продолжать. У нас очень хорошие отношения, иногда он очень эмоционально относится к футболу, и я не думаю, что все замечают это в нем, но он любит игру, любит команду и клуб. Мне очень нравится работать под его руководством», – рассказал Де Брюйне в интервью клубной пресс-службе.

Отметим, что бельгиец выступает за «Манчестер Сити» с августа 2015 года. За время выступлений в составе «горожан» завоевал 14 трофеев, в том числе пять раз став чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов-2023.

По теме:
Пол МЕРСОН: «Ливерпуль разорвет Манчестер Юнайтед в клочья, будет 3:0»
ВИДЕО. Арсенал поздравил Александра Зинченко с днем ​​рождения
Защитник Ман Юнайтед: «Тен Хаг – фантастический тренер»
Кевин де Брюйне Жузеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
Футбол | 14 декабря 2023, 15:11 35
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов

Ориентировочные цифры

ПФЛ поддержала выдвижение Шевченко в УАФ. Но хочет встречи с кандидатом
Футбол | 15 декабря 2023, 13:48 1
ПФЛ поддержала выдвижение Шевченко в УАФ. Но хочет встречи с кандидатом
ПФЛ поддержала выдвижение Шевченко в УАФ. Но хочет встречи с кандидатом

Первая и Вторая лиги – за Шевченко

БАХ – о допуске россиян к ОИ: «Война в Украине – один из 28 конфликтов»
Олимпийские игры | 15.12.2023, 10:20
БАХ – о допуске россиян к ОИ: «Война в Украине – один из 28 конфликтов»
БАХ – о допуске россиян к ОИ: «Война в Украине – один из 28 конфликтов»
Экс-игрок сборной Англии назвал Зинченко единственной слабостью Арсенала
Футбол | 14.12.2023, 19:26
Экс-игрок сборной Англии назвал Зинченко единственной слабостью Арсенала
Экс-игрок сборной Англии назвал Зинченко единственной слабостью Арсенала
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
Футбол | 15.12.2023, 06:23
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
13.12.2023, 19:12 2
Футбол
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
14.12.2023, 13:53 4
Футбол
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
14.12.2023, 11:37 35
Футбол
ФОТО. Арбитр дважды смотрел VAR после гола Сикана в ворота Порту. Почему?
ФОТО. Арбитр дважды смотрел VAR после гола Сикана в ворота Порту. Почему?
14.12.2023, 04:59 2
Футбол
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
14.12.2023, 01:00 3
Футбол
Шахтер вернулся к варианту с Кевином. Предлагает 7+3 миллионов евро
Шахтер вернулся к варианту с Кевином. Предлагает 7+3 миллионов евро
14.12.2023, 11:55 7
Футбол
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
14.12.2023, 16:24 9
Биатлон
Большой камбэк. Украина U-20 на ЧМ отыгралась с 1:4 и выиграла в овертайме
Большой камбэк. Украина U-20 на ЧМ отыгралась с 1:4 и выиграла в овертайме
14.12.2023, 22:50 14
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем