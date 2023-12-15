ДЕ БРЮЙНЕ – о первой встрече с Гвардиолой: «Вау, круто!»

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, который включен в заявку команды на клубный чемпионат мира и может сыграть впервые за несколько месяцев, вспомнил о своей первой встрече с наставником «горожан» Жузепом Гвардиолой.

«Думаю, мы впервые поговорили, когда я вернулся с Евро-2016. Мы встретились, и он сказал: «Ты можешь стать очень-очень хорошим игроком, в пятерке лучших в мире». И я сказал: «Вау, круто». Это придало мне уверенность, чтобы продолжать. У нас очень хорошие отношения, иногда он очень эмоционально относится к футболу, и я не думаю, что все замечают это в нем, но он любит игру, любит команду и клуб. Мне очень нравится работать под его руководством», – рассказал Де Брюйне в интервью клубной пресс-службе.

Отметим, что бельгиец выступает за «Манчестер Сити» с августа 2015 года. За время выступлений в составе «горожан» завоевал 14 трофеев, в том числе пять раз став чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов-2023.