Игорь СУРКИС: «Не вижу футболистов, которые могли бы усилить Динамо»
Президент «Динамо» – о возможных трансферах команды
Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис рассказал, будет ли клуб подписывать новых игроков во время зимнего трансферного окна.
«Я готов усиливать команду, но только футболистами, которые будут усиливать нашу игру, а не подписывать ради количества или для галочки. Сейчас очень трудно пригласить игроков, которые хотели бы сюда поехать. Будем делать все, чтобы все трансферы, которые будут нужны главному тренеру, состоялись.
Есть очень большое количество людей, которых мы хотели пригласить и до войны, и сегодня. Но не все хотят ехать в Украину. Наш внутренний рынок мы тоже рассматриваем, но я не вижу здесь тех футболистов, которые могли бы существенно усилить нас. Только в «Шахтере». У нас есть молодежь, которая должна прогрессировать и вливаться в первую команду», – заявил Суркис.
Суркис возвращается на исходную, или Клуб динамовских сердец версии 2.0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оуэн Харгривз раскритиковал действия украинца в обороне
Поединок состоится 15 декабря в 21:45 по Киеву
2. Усиливаться своей талантливой молодежью - это что-то новенькое. Уже который год эта идея проталкивается сукисом.
І якщо тренер бачить когось кому його хочеться взяти, то треба купляти.